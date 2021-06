EVENTI – Grande successo per la Giornata Nazionale dello Sport 2021 anche nel Salento

Grande successo di partecipazione per la Giornata Nazionale dello Sport 2021 organizzata dal Coni Lecce in collaborazione con le Amministrazioni e con le federazioni associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni dilettantistiche sparse per i vari Comuni.

Lo slogan della Gns2021 richiamava le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronunciate in occasione della visita alla sede del Coni nel 2017: “Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese”, concetto che si sposa perfettamente con i principi caratterizzanti la Giornata, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel 2003.

Domenica scorsa, su diverse piazze salentine, si sono svolte vere e proprie feste dello sport, all’insegna della promozione di tante discipline, con la voglia di tornare presto alla normalità e nel rispetto della normativa anti Covid. A tutti i partecipanti, il Coni nazionale ha chiesto di inviare un “in bocca al lupo” agli atleti italiani impegnati alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

Si sono svolte manifestazioni nei Comuni di Lecce (kickboxing a cura dell’Asd Team Casalino); Calimera (in piazza del Sole, promozione di varie discipline a cura di 10 Asd del posto); Casarano (manifestazioni promozionali di ciclismo, arti marziali, atletica, corsa campestre, fitness, ginnastica e sport di squadra); Copertino (atletica leggera); Corsano (fitness, tennis, ginnastica e sport di squadra); Gagliano del Capo (arrampicata sportiva); Porto Cesareo (ciclismo); Sannicola (Gran Premio Femminile Puglia organizzato dalla Bocciofila Sannicolese); Spongano (biciclettata, camminata, corsa campestre, tiro con l’arco); Squinzano (volley); Taviano (atletica leggera, ginnastica artistica, danza, arti marziali, fitness, calcio, pugilato presso il parco Ricchiello); Veglie (tiro con l’arco e danza); Vernole (calcio giovanile e tennistavolo).

Altri eventi da remoto sono stati organizzati anche a Cavallino, Caprarica di Lecce, Galatone, Martano, Melendugno e Tricase.

(in foto: un momento della GNS2021 a Calimera)