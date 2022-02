SERIE D – Il regolamento playout per la stagione 2021/22

Nel Comunicato ufficiale n. 42 del 3 febbraio 2022, sono contenute le disposizioni approvate dal Dipartimento Interregionale Lnd per la disputa dei playout di fine campionato nel torneo di Serie D. Assodato che le ultime due (19ª e 20ª classificate) retrocederanno direttamente in Eccellenza regionale, queste sono le altre disposizioni nel caso che due o più squadre occupino la penultima posizione a pari punti o che tre o più squadre realizzino lo stesso punteggio occupando gli ultimi posti nella classifica finale.

PLAYOUT – Nel girone H parteciperanno le squadre classificate dal 15° al 18° posto. Retrocederanno direttamente in Eccellenza le ultime due classificate (19ª e 20ª). Nel caso sopra citato, il Dipartimento organizzerà, prima dell’inizio dei playout, la gara o le gare di spareggio per definire il quadro delle partecipanti. Gli incontri di spareggio si giocheranno in campo neutro con eventuali supplementari e rigori.

Se due o più squadre occupano il 15° posto, al soli fine di individuare le partecipanti ai playout, si procederà alla compilazione della classifica avulsa tra le interessate (con questi criteri: 1. punti conquistati negli scontri diretti; 2. differenza reti negli scontri diretti; 3. differenza reti totale; 4. maggior numero di reti segnate totali; 5. sorteggio).

Una volta individuate le squadre, queste si affronteranno con lo schema quindicesima vs diciottesima, sedicesima vs diciassettesima. Le perdenti retrocedono in Eccellenza, le vincenti si salvano. Gioca in casa la miglior classificata in regular season.

Qualora, infine, ci dovesse essere uno scarto di almeno otto punti tra la quindicesima e la diciottesima e/o tra la sedicesima e la diciassettesima, le squadre con meno punti sono retrocesse direttamente.

Se due o più squadre si troveranno in diciottesima posizione con uno scarto di almeno otto punti nei confronti della quindicesima, il Dipartimento di Serie D organizzerà una gara di spareggio per definire la squadra retrocessa direttamente senza la disputa dei playout. Stesso discorso se due o più squadre si troveranno in diciassettesima posizione con un distacco di almeno otto punti nei confronti della sedicesima.