ECCELLENZA/B – Attacchi sterili o difese ermetiche? La classifica marcatori dopo la 17ª giornata

Attacchi sterili nella 17esima giornata di Eccellenza pugliese, girone B. Solo 10 reti segnate nelle sette partite disputate. Doppietta per Melono (Grottaglie), decisiva per la vittoria della sua squadra sul campo dell’Ugento. Sale a quota 6 Massimo Fumai (Ginosa); a 5 Rodriguez Hurtado (Ugento). Entrano in classifica: Malagnino (AEL Grottaglie), Itabel (Gallipoli F.), Barrera (Martina), Cristofaro (S. Massafra).

La classifica marcatori dopo la giornata 17:

10 RETI: Medina (Gallipoli F.)

9 RETI: Meneses (DC Otranto);

8 RETI: Gulic (Martina), Gomez T. (Manduria);

6 RETI: Pinto Maurizio (1 S. Massafra, 5 V. Mola), Delgado (Martina), Facecchia (Ginosa), Fumai Mass. (2 V. Mola, 4 Ginosa);

5 RETI: Santomasi (Gallipoli F.), Pinto Nicola (Castellaneta), Mosca (Toma Maglie), Quarta C. (Sava), Caruso Nicholas (Sava), Rodriguez Hurtado (Ugento);

4 RETI: Marconato (Ugento), Musa Leigh (Ginosa), Stefanizzi (Ugento), Mangialardi (Martina), Scarci (Manduria), Palmisano (Castellaneta), Martinez N. (Castellaneta), Maiolo (Gallipoli F.), Potenza (Racale), D’Arcante (Sava), Pirretti (Racale), Girardi (S. Massafra), Ancora (Martina), Goncalves (Manduria), Vapore (1 AEL Grottaglie, 3 S. Massafra);

3 RETI: Amaya (Castellaneta), Chirivì (Ugento), Portoghese (V. Mola), Agodirin (Castellaneta), Aquaro (Sava), Cicerello (Ugento), Cerutti (Martina), Cisternino (DC Otranto), Politi (Toma Maglie), Negro (Toma Maglie), Giunta (Ostuni);

2 RETI: Amatulli (Martina), Piccinno (DC Otranto), Saani (Ginosa), Beltrame (Sava), Guglielmi (V. Mola), Turco (Manduria), Gallone (S. Massafra), Marzio A. (Ostuni), Faccini (Ostuni), Procida (Sava), Sindaco (Gallipoli F.), Tecci (Toma Maglie), Venza (AEL Grottaglie), Galeandro (Ugento), Romano L. (Racale), Bongermino (Sava), Notaristefano (S. Massafra), Gori (Ginosa), Perrini (Martina), Escobedo M.A. (Ugento), Flordelmundo (Toma Maglie), Carrozzo (Ugento), Cascio (Gallipoli F.), Pinto Massimiliano (Ugento), Sardella (Castellaneta), Stauciuc (Castellaneta), Regner (Gallipoli F.), Lovecchio (Ginosa), Amoruso (V. Mola), Villani (DC Otranto), Melono (AEL Grottaglie);

UNA RETE: Longo (Ostuni), Castiello (S. Massafra), Di Marco (Manduria), Amodio (V. Mola), Manisi (Gallipoli F.), Nadarevic (S. Massafra), Balzano (S. Massafra), Cassano (Ugento), Appeso (Grottaglie), Corvaglia (Racale), Rizzo L. (Castellaneta), Ola (Ginosa), Zaccaria (Sava), Dominguez (Martina), Loseto (V. Mola), Cava (Manduria), Serra (AEL Grottaglie), Muchardi (Toma Maglie), Maglie (Ostuni), Capristo (DC Otranto), Guerra (Ginosa), Conte G. (Martina), Tourè (Toma Maglie), Buongarzoni (Gallipoli F.), Mariano (DC Otranto), Diarra (DC Otranto), Gramegna (Castellaneta), Cappellari (Martina), Solidoro (Gallipoli F.), Fonzino (AEL Grottaglie), Botrugno (Racale), Buongiorno (DC Otranto), Lopez S. (Ugento), Tardini (Ugento), De Carvalho (Manduria), Cassini (Toma Maglie), Chiochia (Ostuni), Cabrera (Toma Maglie), Stella (V. Mola), Marinò (Toma Maglie), Casale (Ginosa), Vecchio (AEL Grottaglie), Colella (V. Mola), Marino D. (Ostuni), Pizzolla (Ostuni), Castrì (Racale), Romano A. (Toma Maglie), Zito (Ostuni), Aprile (Martina), Marin Facundo (Toma Maglie), Sisto (V. Mola), Hundt (Gallipoli F.), Di Palma (Ugento), Danese (AEL Grottaglie), Francia (Castellaneta), Benedetti (Ostuni), Caruso Gabriele (Ostuni), Pulpito (Ginosa), Giammarruco (Sava), Malagnino (AEL Grottaglie), Itabel (Gallipoli F.), Barrera (Martina), Cristofaro (S. Massafra).

(foto: Giovanni Malagnino, a segno col suo Grottaglie nella gara di Ugento . ph Sara Urso)