SERIE D – Il regolamento dei playoff per la stagione 2020/21

La Lega di Serie D, preso atto del consenso unanime manifestato dalle società in occasione dell’assemblea elettiva del Dipartimento del 7 gennaio scorso sulla programmazione dei playoff, dispone quanto segue.

PLAYOFF SERIE D – Si svolgeranno in due turni. Alla prima fase parteciperanno le classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ogni girone. In caso di parità in classifica, si terrà conto degli scontri diretti; della differenza reti negli scontri diretti; della differenza reti totale; del maggior numero di reti segnate in totale; della posizione in Coppa Disciplina; del sorteggio. Nella prima fase le squadre si affronteranno secondo lo schema seconda-quinta, terza-quarta in gara unica. In caso di parità si giocheranno i supplementari; in caso di ulteriore parità passerà il turno la miglior classificata durante la regular season. Stesso criterio per la seconda fase, nella quale si sfideranno le due vincenti della prima fase. Tutte e nove le squadre vincitrici dei playoff, poi, saranno inserite in una graduatoria speciale, che terrà conto di: quoziente punti al termine del campionato; miglior posizione in regular season; miglior posizione in Coppa Disciplina. Tale regolamento sarà, eventualmente, soggetto a modifiche nel caso in cui si aggravi la situazione sanitaria.