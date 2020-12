SERIE D/H – Recuperi, in porto due gare su tre. La nuova classifica

Si giocavano oggi tre recuperi di Serie D, due della sesta e uno della quinta giornata.

Fasano-Real Aversa è stata sospesa al 34′ del tempo per una burrasca di vento che rendeva impossibile giocare. Il punteggio era di 0-1, per via del rigore realizzato da Simonetti al 24′ per fallo in area di Vogliacco su Ziello. Si ripartirà da quel risultato, una volta fissata la data della prosecuzione.

A Portici, successo esterno del Gravina per 3-1 sulla squadra napoletana. La successione delle reti: al 3′ De Feo (G), al 55′ Messori (G), al 65′ Maione (P), al 93′ Ficara (G).

Colpo esterno anche del Team Altamura che passa per 3-1 sul campo della Puteolana, grazie alla doppietta di Croce e al gol di Guadalupi. La nuova classifica:

CLASSIFICA AGGIORNATA

Sorrento 16

Brindisi 11

Picerno 11

Casarano 11

Taranto 11

Francavilla 10

Team Altamura 10

Lavello 9

F. Andria 7

Bitonto 7

Molfetta 7

Nardò 7

Gravina 6 (-1 gara)

Cerignola 6

Fasano 4 (-2 gare)

Portici 4

Real Aversa 4 (-1 gara)

Puteolana 3

PROSSIMO TURNO (7ª giornata, 13 dic. h 14.30): Az Picerno-A. Cerignola, Bitonto-Portici, Brindisi-Molfetta, Casarano-T. Altamura, Fasano-Nardò, Gravina-Taranto, Puteolana-Francavilla, Real Aversa-F. Andria, Sorrento-Lavello.

Da recuperare: Gravina-Fasano (data da destinarsi), Fasano-Real Aversa (dal 34′ pt, 0-1).