SERIE D/H – Patierno tocca quota 20, si rivede Santoro, al Cerignola non basta Sansone: la classifica marcatori dopo la 26ª giornata

Sono in totale 17 le reti messe a segno nella ventiseiesima giornata del girone H di Serie D. Patierno torna al gol, toccando ancora una volta quota i 20 sigilli stagionali. Palazzo trova regala un successo pesantissimo alla Fidelis Andria, salendo in doppia cifra. Dopo un lungo digiuno si rivede anche Santoro del Gravina, mentre il il guizzo di Sansone non basta al Cerignola per evitare la sconfitta.

La classifica marcatori aggiornata:

20 gol: Patierno (Bitonto)

14 gol: Rodriguez (Cerignola)

13 gol: Santoro (Gravina)

12 gol: Mincica (Casarano), Liurni (Nocerina)

10 gol: Palazzo (Andria), Corvino, Diaz (Fasano)

9 gol: Del Sorbo (Gladiator), Calemme (Nardò), Herrera (Sorrento), Genchi (Taranto), Guadalupi (Team Altamura)

7 gol: Turitto (Bitonto), Favetta (Casarano/Taranto), Longo (Cerignola), Gentile (Foggia), Nolè (Francavilla), Uliano (Gelbison), Potenza (Grumentum), La Monica (Sorrento), Croce (Team Altamura/Taranto)

6 gol: Ficara (Gravina), D’Agostino (Taranto)

5 gol: D’Ancora, Ancora (Brindisi), Loiodice, Sansone (Cerignola), Cittadino (Foggia), Mancino (Francavilla), Sorgente (Nocerina), Cacace, Figliolia (Sorrento)

4 gol: Agate (Agropoli), Lattanzio (Bitonto), Russo, Foggia (Casarano), Tortori (Foggia), Maione (Francavilla), De Luca (Grumentum), Camarà (Nardò), Tedesco (Team Altamura/Foggia)

3 gol: Montemurro, Tedesco, Banegas (Andria), Biason (Bitonto), Marino, Tourè (Brindisi), Martiniello (Cerignola), Serri, Prinari, Cavaliere (Fasano), Iadaresta, Gerbaudo (Foggia), Rizzo (Gelbison), Di Paola, Di Pietro (Gladiator), Bozzi, Mbida, Chiaradia (Gravina), Falco, Martinez (Grumentum), Mengoli (Nardò), Bonanno, Gargiulo (Sorrento), Oggiano (Taranto)

2 gol: Solazzo (Agropoli), Di Filippo, D’Orsi (Andria), Montaldi (Bitonto/Brindisi), Piarulli, Terrevoli, Vacca (Bitonto), Dorato (Brindisi/Team Altamura), Tiscione, Versienti (Casarano), Marotta (Cerignola), Yeboah (Fidelis Andria), Anelli, Tortori, Staiano (Foggia), T.Grandis, Flordelmundo, Fanelli (Francavilla), Mautone, Tedesco (Gelbison), Vitiello, Ziello, Di Finizio (Gladiator), Granado (Gravina/Brindisi), Prosi, Gogovski (Gravina), Agresta, Dubaz, Cavaliere (Grumentum), Manfrellotti (Nardò), Poziello, D’Anna, Diemè (Nocerina), De Rosa, Vitale (Sorrento), Olcese (Taranto/Casarano), Stefano Manzo (Taranto), Dammacco (Team Altamura)

1 gol: Doto, Tine, Cozzolino, Camara, Semati, Acunzo,Pagano (Agropoli), Iannini (Andria/Nocerina), Stranges, Zingaro, Dalla Bona, Nannola, Sambou, Gulic (Andria), Merkaj, Lomasto, Marsili, Colella, Gianfreda (Bitonto), Maglie, Tourè, Zappacosta, Ianniciello, Fruci (Brindisi), Palmisano, Morleo, Mattera, Occhiuto, Rescio (Casarano), De Cristofaro, Rosania, Longhi, Russo (Cerignola) Gonzalez, El Kabbou, Gomes Forbes, Ganci, Titarelli (Fasano), Cipolletta (Foggia/Fidelis Andria), Gibilterra, Campagna, Russo, Cadili, Kourfalidis, El Ouazni (Foggia), Maggio (Francavilla), Simonetti, Varela, Pipolo, Esposito, Maio, De Foglio (Gelbison), Odje, Maraucci, Marzano, Rekik, Sorrentino (Gladiator), Ranieri (Gravina/Brindisi), Silletti, Tagliamonte (Gravina), Esposito, Bongermin, Lobosco, Catinali (Grumentum), Stranieri, Aquaro, Centonze, Mirarco, Trinchera, Cancelli (Nardò), Carrotta, Lava, Tshibamba, Fortunato, Ciampi, Granata (Nocerina), Costantino, Fusco (Sorrento), Guaita, Cuccurullo, Actis Goretta, Matute, Marino (Taranto), Lucchese, Cela, Pollidori, Gregorio, D’Agostino, Errico, Casiello, Siclari, Gambuzza (Team Altamura).