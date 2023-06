NARDÒ – Verso la semifinale col Barletta, i gruppi organizzati fissano un incontro pubblico

La comunità di Nardò scende in piazza per spingere la squadra a conquistare quel traguardo che manca da 55 anni, la Serie C. nei giorni che precedono la semifinale playoff Nardò–Barletta, la tifoseria granata chiama tutti all’appello per un incontro pubblico, al fine di organizzare il tifo e di sostenere la squadra quanto più possibile verso l’ambito traguardo. Di seguito il comunicato dei gruppi organizzati neritini.

“Domenica il Nardò scenderà in campo nel nostro stadio contro il Barletta per la semifinale playoff. Vincendo questo mini torneo, le probabilità che abbiamo di tornare in terza serie sono altissime e quanto mai concrete, mille saranno i barlettani presenti nel settore ospiti, ma Nardò, quando è chiamata a lottare, non è seconda a nessuno, che sia salvezza o promozione, Nardò deve rispondere presente!

Per questo e per tutto ciò che c’è in ballo, perché la terza serie nazionale manca da 55 anni (la C2 raggiunta nel 1998 e persa nel 2002 era, di fatto, una quarta serie), perché sarebbe un traguardo storico che porterebbe alla nostra città solo benefici sotto ogni aspetto, per amore di quella maglia e di questa terra, venerdì 19 maggio alle ore 19.30, terremo una riunione cittadina in piazza Cesare Battisti a cui tutti i tifosi, tutta la città, sono chiamati a partecipare per discutere di come affrontare al meglio i playoff e come poter fare l’impossibile per spingere il magico Toro alla vittoria finale.

Il Toro non si discute, si ama… Uniti si può”.

