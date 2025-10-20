NARDÒ – Un Toro generoso e sfortunato si arrende all’Heraclea

Un gol per tempo condanna il Nardò alla sconfitta sul campo dello “Zaccheria” di Foggia , dove l’Heraclea si impone per 2-0 al termine di una partita intensa e combattuta. Per i granata di mister Fabio Di Sanzo resta il rammarico di una prestazione generosa, costruita su gioco e determinazione, ma priva del cinismo necessario sotto porta.

L’avvio è in salita: dopo pochi minuti l’Heraclea passa in vantaggio con Ben Rahem, bravo a sfruttare un’indecisione difensiva e a battere Patierno con un destro preciso. Il Nardò accusa il colpo ma reagisce con carattere. Gatto sfiora il pari centrando la traversa con un gran tiro, mentre D’Anna viene atterrato in area senza che l’arbitro intervenga tra le proteste granata. L’Heraclea si chiude e riparte, ma la squadra salentina mantiene il pallino del gioco. Garnica e Margiotta cercano spazio sulle fasce, Sall ci prova dalla distanza senza fortuna. Al 33’ Addae calcia a lato da buona posizione, un minuto dopo ancora Garnica serve un cross perfetto per Margiotta che alza troppo la mira. Al 39’ lo stesso Garnica sfiora l’impresa con una splendida azione personale chiusa da un destro di poco fuori.

Nella ripresa il copione non cambia: il Nardò spinge e costruisce, ma la porta resta stregata. Gatto colpisce ancora la traversa con un tiro al volo, Sall spreca due buone occasioni, e al 24’ D’Anna viene nuovamente atterrato in area senza che il direttore di gara conceda il rigore. L’Heraclea punisce al primo affondo: al 32’ Puntoriere, su corner di Schenetti, inventa un tacco spettacolare che si infila sotto la traversa per il 2-0. Nel finale, in contropiede, il giovane Conte sfiora anche il tris, ma il suo rasoterra termina di poco a lato.

Il Nardò torna a casa a mani vuote, con la consapevolezza di aver giocato una partita di spessore ma senza capitalizzare le occasioni create. Si interrompe a due la mini-serie di risultati utili consecutivi, mentre l’Heraclea infila la terza vittoria di seguito. Una sconfitta amara, che pesa in classifica ma non cancella la buona prestazione. Domenica prossima un nuovo esame in trasferta attende i granata, chiamati contro l’Andria a ritrovare concretezza e a trasformare il gioco in punti.

IL TABELLINO

Foggia, stadio “P. Zaccheria”

domenica 19.10.2025, ore 15

Serie D/H 2025/26, giornata 8

HERACLEA-NARDÒ 2-0

RETI: 2′ pt Ben Rahem, 32′ st Puntoriere

HERACLEA: De Lucci, Lazazzera, Sanchez (12′ st Foggia), Mbumba, Biasol, Ingrosso (12′ st Russo), Montuori, Coulibaly, Ben Rahem (44′ st Conte), Schenetti (44′ st Ceccarini), Puntoriere (39′ st Silano). All. Compierchio.

NARDÒ: Galli, Trinchera, Garnica, D’Anna (33′ st Cirio), Sall, Risolo (12′ st De Luca), Tursi, Gigliotti, Minerva, Margiotta (22′ st Gatto), Addae. All. De Sanzo.

ARBITRO: Santinelli di Bergamo

