NARDÒ – Squadra spuntata e anche un pizzico sfortunata: non si sblocca la sfida al Francavilla in Sinni

Nardò e Francavilla in Sinni non si superano e si dividono un punto al termine di una gara abbastanza noiosa con pochissime palle gol. I lucani rimandano ancora l’appuntamento con la prima vittoria e anche col primo gol segnato in campionato; il Nardò muove poco la classifica e dalla sua ha da recriminare per le assenze di D’Anna, Gatto e Maletic.

Francavilla per primo al tiro verso la porta avversaria dopo soli due minuti con Pellegrini, tentativo rintuzzato da De Luca. Sul fronte opposto, Prisco è pronto a gettarsi su un pallone colpito di testa da Ciracì alla mezzora; sulla respinta, Gassama s’inceppa e non riesce a ribadire in porta.

La ripresa è avara di cronaca. Il Nardò getta in avanti tanti palloni alti ma senza profitto. Nei minuti finali, De Sanzo manda in campo il difensore Gianfreda collocandolo in attacco, a caccia di qualche buona deviazione aerea ma è il Francavilla a sfiorare il vantaggio con un tiro di Romano ben controllato da De Luca. L’assalto finale del Nardò non riesce a rompere gli equilibri. Gianfreda ha a disposizione tre palle gol per superare Prisco ma le sciupa ed è anche sfortunato quando colpisce la traversa al 95′.

Per domenica prossima il calendario prevede, per il Toro, la trasferta sul campo del Costa d’Amalfi.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 06.10.2024 ore 15.30

Serie D/H 2024/25, giornata 5

NARDÒ-FRANCAVILLA IN SINNI 0-0

NARDÒ (3-5-2): De Luca; Delvino, Davì, Calderoni; Munoz (14′ st Milli), Ciracì, Addae, Correnti, De Crescenzo; Gassama (27′ st Gianfreda), Piazza. All. De Sanzo.

FRANCAVILLA IN SINNI (3-5-2): Prisco; Pellegrini, Modesti, Russo; Silvestri (15′ st Punzo), Macrì (15′ st Nicolao), Coppola, Visconti, Bastianelli; Esposito (32′ st Romano), Gentile (40′ st Caracciolo). All. Nolè.

ARBITRO: Menozzi di Treviso.

NOTE: Ammoniti De Crescenzo, Davì (N), Russo, Visconti (F); espulso al 26′ st Nolè (all. F).

RISULTATI E CLASSIFICA