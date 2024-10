FASANO-CASARANO – Gol non concesso, Filograna non ci sta: “Esposto alla Federazione”. Al “Curlo” è 1-1

Finisce in parità il derby tra Fasano e Casarano ma i rossazzurri alzano la voce per un gol valido non assegnato dall’arbitro al 35′ della ripresa. Il patron del Casarano, Antonio Filograna Sergio, prennuncia battaglia presso la federazione: “Presenteremo un esposto, è inammissibile che si possano verificare errori del genere. Abbiamo il video delle immagini, l’arbitro ha condizionato la partita, perdendo anche il controllo. La palla è entrata di mezzo metro, l’arbitro era in buona posizione. Non è corretto che un arbitro rovini la partita, le società fanno tanti sacrifici”.

La gara è subito viva: al minuto 12 il Fasano è subito in vantaggio grazie alla rete di Corvino che sfrutta un corto rinvio avversario per involarsi verso la porta e superare agevolmente Fernandes. Il Casarano però non perde tempo e pareggia dopo cinque minuti: cross di Ferrara, gran girata al volo di Saraniti e palla alle spalle di Lombardo. Lo stesso Lombardo, dopo la mezzora, rischia di fare una frittata, sbagliando un rilancio e poi andando a sventare il possibile colpo di testa vincente di Ferrara. Reclama un rigore il Casarano ma l’arbitro lascia correre. Prima del riposo, Fernandes chiude la strada a Ballatore.

Nella ripresa il primo a farsi vivo nell’area avversaria è il Casarano con Cerutti che libera il destro da fuori cogliendo la parte superiore della traversa. Poi Versienti sguscia in area e libera Ferrara al tiro ma l’attaccante ospite allarga troppo la direzione. Altro palo per il Casarano con Ferrara al 25′, a Lombardo battuto. Quindi l’episodio del gol non concesso a Perez: terzo palo del Casarano su tiro di Cajazzo, pallone catturato da Saraniti che mette Perez in condizioni di battere a rete. Il pallone oltrepassa la linea della porta difesa da Lombardo, ma la terna arbitrale non se ne accorge. Laterza protesta e guadagna gli spogliatoi anzitempo. Nell’azione successiva il Fasano sfiora il vantaggio con Signorile che sciupa un’occasione d’oro. A fine tempo, poi, il Fasano reclama un rigore per fallo su Signorile ma, anche in questo caso, l’arbitro non interviene.

Il Casarano conserva l’imbattibilità ma torna a casa con tanti motivi per lamentarsi. Per il Fasano si tratta del terzo punto in campionato. Domenica prossima: Casarano-Brindisi, Real Acerrana-Fasano.

IL TABELLINO

Fasano (BR), stadio “V. Curlo”

domenica 06.10.2024 ore 16

Serie D/H 2024/25, giornata 5

FASANO-CASARANO 1-1

RETI: 12′ pt Corvino (F), 17′ pt Saraniti (C)

FASANO (4-4-2): Lombardo; Ballatore, Onraita, Urquiza, Orlando; Mauriello (31′ st Lupoli), Penza, Murgia, Cortes (24′ st Bolzicco); Corvino (24′ st Losavio), Vasil (5′ st Signorile). All. Iannini.

CASARANO (4-3-3): Fernandes; Martinenko, Guastamacchia, Rizzo (5′ st Morales), Versienti (47′ st Valentino); Cerutti (27′ st Ganfornina), D’Alena, Logoluso; Opoola (13′ st Cajazzo), Saraniti, Ferrara (35′ st Perez). All. Laterza.

ARBITRO: Guitaldi di Rimini.

NOTE: Ammoniti Urquiza, Bolzicco, Orlando (F), Rizzo, Cerutti, Guastamacchia, D’Alena (C); espulsi: al 37′ st Laterza (all. C) per proteste.

