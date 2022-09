NARDÒ – Scoppiettante esordio: poker alla Puteolana, arrivano i primi tre punti stagionali

Scoppiettante esordio in campionato per il Nardò di Nicola Ragno che travolge la Puteolana per 4-1.

Granata subito avanti al 4′ con un colpo di testa di Lanzolla, su cross perfetto di De Giorgi. La gara, però, si mette in salita al 21′, su segnalazione giunta dall’assistente arbitrale che porta all’espulsione di Russo per i locali. Sulla susseguente punizione, Amelio trafigge Viola e firma l’1-1. L’uomo in meno non condiziona il Nardò che ricomincia ad attaccare a testa bassa. Subito dopo la mezzora, poi, la parità numerica si ristabilisce per via dell’espulsione, per doppio giallo, del campano Amelio. Passano pochi secondi e Guadalupi, su punizione, riporta avanti il Toro. Prima del riposo c’è anche il 3-1 a firma di Dambros, dal dischetto, per via della massima punizione decretata dall’arbitro a causa di un fallo di Gatto su Polichetti.

Nella ripresa, il Nardò inserisce il pilota automatico e gestisce con tranquillità la manovra, evitando ogni rischio di sorta e trovando, nel finale, il punto del definitivo 4-1 con uno spunto di Mariano, ben servito da Fidel.

Prossimo turno: Matera-Nardò.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 4 settembre 2022, ore 16

Serie D/H 2022/23 – giornata 1

NARDÒ-PUTEOLANA 4-1

RETI: 4′ pt Lanzolla (N), 23′ pt Amelio (P), 34′ pt Guadalupi (N), 43′ pt rig. Dambros (N), 45′ st Mariano (N)

NARDÒ (4-3-3): Viola; De Giorgi, Lanzolla, Russo, Orlando; Mengoli (12′ st Caracciolo), Guadalupi, Polichetti (28′ st Gjonaj); Lucatti, Dambros (15′ st Mariano), Fedel. All. Ragno.

PUTEOLANA (4-3-3): Maiellaro; D’Ascia, Varchetta, Amelio, Buono; Di Palma (1′ st Arrivoli), Gatto, Grieco (1′ st Pantano); Romano (1′ st Di Giorgio), Haberkon, Guarracino (31′ st De Simone). All. Marra.

ARBITRO: Lascaro di Matera.

NOTE: espulsi al 21′ pt Russo (N), al 29′ pt Amelio (P).

RISULTATI E CLASSIFICA