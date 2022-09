MARTINA-CASARANO – Un super Saraniti trascina i rossazzurri al “Tursi”

Uno scatenato Saraniti trascina il Casarano al “Tursi” di Martina Franca. Quattro a due per i rossazzurri che infliggono una netta sconfitta agli itriani, al ritorno in Serie D.

La gara è subito frizzante: al 2′, traversa del Casarano con Sepe, su angolo di Strambelli. Risponde il Martina con un tiro di Pinto che sfila largo. All’11’, locali in vantaggio: cross di Ancora per Pinto che stavolta non sbaglia. Il Casarano reagisce subito e, dopo aver creato due buone occasioni per il pari, lo raggiunge alla mezzora: angolo di Marsili, stacco imperioso di Saraniti ed è 1-1. In chiusura di frazione, Martina di nuovo avanti: azione da corner, palla a Schmidt che insacca di piatto mancino.

Furia Casarano dopo il riposo: passa un solo minuto e Saraniti riequilibra le sorti della partita con in piattone in area su cross di Burzio. Ancora sfiora il nuovo vantaggio per il Martina ma è il Casarano a mettere la freccia, sempre con Saraniti, bravo a evitare due avversari e a mettere dentro di testa su cross di Burzio. Il Martina è sulle gambe e resta anche in dieci per l’espulsione di Schimdt, a causa di un colpo rifilato a Rizzo. Nel finale, poker ospite con Gatto, su assistenza di Navas.

Prossimo turno: Lavello-Martina, Casarano-Gravina.

IL TABELLINO

Martina Franca, stadio “Tursi”

domenica 4 settembre 2022, ore 16

Serie D/H 2022/23 – giornata 1

MARTINA-CASARANO 2-4

RETI: 11′ pt Pinto (M), 29′ pt, 1′ st e 15′ st Saraniti (C), 43′ pt Schmidt (M), 46′ st Gatto (C)

MARTINA (4-3-3): Suma; Mancini (24′ st Nikolli), Perrini, Schimdt, Cappellari; Cerutti (35′ st Aprile), Teijo (43′ pt Salvi), Forcillo; Ancora, Lopez (24′ st petitti), Pinto (11′ st Delgado). All. Pizzulli.

CASARANO (4-3-3): Baietti; Barbetta (37′ st Filippi Filippi), Rizzo, Pambianchi, Sepe; De Luca, Marsili, Cecere (37′ st Gatto); Strambelli (38′ st Ortisi), Saraniti (26′ st Navas), Burzio (37′ st Guastamacchia). All. Costantino.

ARBITRO: Monesi di Crotone.

NOTE: espulso al 32′ st Schimdt (M) per gioco scorretto.

