NARDÒ – Quaterna al Lavello, bigliettino da visita pesante per la Cavese

Quinto risultato utile consecutivo (e quarta vittoria nelle ultime cinque) per il Nardò che fa un sol boccone del Lavello e si presenta nel migliore dei modi allo scontro diretto di domenica prossima in casa della capolista Cavese, distante solamente tre punti.

A mettere il sigillo sulla vittoria contro il Lavello sono stati Dambros, Ferreira, Urquiza e Gjonaj. Nel post-gara, mister Nicola Ragno non nasconde l’entusiasmo: “Sono contento, volevamo riprenderci il secondo posto dopo il successo del Barletta, sono felice per il risultato e per la prestrazione dei ragazzi. Questa squadra sta crescendo di domenica in domenica ed è sicuramente di buon auspicio per il futuro. Il Lavello? Sono venuti a Nardò dopo aver battuto Nocerina e aver vinto a Martina, i miei ragazzi sono stati bravi ad attaccarli alti e a non farli ragionare, il centrocampo è stato devastante. Avremmo potuto chiudere la pratica già nel primo tempo. Nell’intervallo ho chiesto ai ragazzi di continuare a giocare in quel modo per non dare spazio al nostro avversario e ai loro tre attaccanti. Abbiamo concesso qualcosa dopo il due a zero ma è solo un piccolo rimprovero che potrei muovere alla squadra”.

Sorrisi anche per il ds Silvano Toma: “Stiamo attraversando il miglior periodo della stagione, ci siamo divertiti e abbiamo reso facile una partita difficile, sia per l’avversario, sia per il maltempo. Abbiamo sfruttato al meglio le nostre possibilità, la società ha chiesto ai ragazzi di alzare l’asticella e col Lavello abbiamo dato il massimo, facendo divertire il pubblico. Andiamo a Cava con la massima serenità, convinti di potercela giocare alla pari. Vedremo quello che succede”.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 5 febbraio 2023, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 22

NARDÒ-LAVELLO 4-0

RETI: 13′ pt Dambros, 1′ st Ferreira, 23′ st Urquiza, 45′ st Gjonaj

NARDÒ (3-5-2): Viola; De Giorgi, Urquiza, Russo; Ciracì (42′ st Orlando), fedel, Addae (32′ st Mariano), Montinaro (25′ st Mengoli), Polichetti; Ferreira (25′ st Gjonaj), Dambros (39′ st Antonacci). All. Ragno.

LAVELLO (4-3-3): Trapani; Grande, Darini (21′ st Lada), Bruno, Scalon; Collura, Puntoriere (32′ st Gouveia), Romano Gabr. (8′ st Sezza); Pipolo, ROmano Giu., Maione. All. Zeman.

ARBITRO: Maresca sez. Napoli.

NOTE: Al 37′ st Gjonaj fallisce un rigore. Ammonito Montinaro (N), Darini (L). Rec. 0, 4.

RISULTATI E CLASSIFICA