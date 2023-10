NARDÒ-GALLIPOLI – Dammacco sale in cattedra, il derby è tutto di marca granata

Partita a senso unico quella messa in scena a Matino: allo stadio comunale “Via del Mare” è il Nardò ad imporsi contro il Gallipoli con il risultato di 3-0, dimostrando la propria autorevolezza e la validità della sua rosa. A complicare i piani del tecnico Carrozza è l’infortunio del classe 2007 Ferilli durante il riscaldamento, che costringe l’allenatore a modificare le sue scelte iniziali di formazione (dovendo rispettare il regolamento sugli Under).

Al minuto 7 è Iurato a bussare per la prima volta alla porta di Viola: la conclusione però è debole e centrale e l’estremo difensore granata blocca senza particolari problemi. Al 13’ un’ingenuità difensiva di Anzano in area di rigore costringe il direttore di gara ad indicare il dischetto. Alla battuta va Dambros: Passaseo riesce a neutralizzare il penalty ma sulla ribattuta arriva prima di tutti il numero 10 Dammacco, che insacca il pallone in rete e porta in vantaggio i suoi. Dopo il gol subito, i gallipolini subiscono il colpo a livello psicologico: al minuto 22 è necessario un miracolo nel numero 1 giallorosso per mantenere il risultato invariato. Al 37’ arriva anche il raddoppio dei padroni di casa: passaggio all’indietro troppo corto di De Nova, Dammacco ne approfitta intercettando la sfera e, dopo aver saltato Passaseo, appoggia facilmente in rete e firma la sua personale doppietta. Poco prima del duplice fischio, capitan Scialpi prova a riaprire il match con una punizione dai 20 metri, ma il tiro termina alto e non impensierisce Viola.

Nella ripresa, il Gallipoli sembra entrare in campo con più voglia e determinazione, ma la sostanza non cambia. Al 58’ infatti, il Nardò cala il tris con il suo numero 8 Gentile, che deve solo scartare il cioccolatino messo in mezzo alla perfezione dal suo compagno di squadra Dammacco, autore di una gara sontuosa. Con i suoi ragazzi sotto di tre reti, mister Carrozza opta per quattro sostituzioni consecutive: al 63’ entrano insieme Trinchera, Mariano, Caputo e Bacca, mentre a lasciare il campo sono rispettivamente Benvenga, Anzano, Miggiano e Iurato. Nonostante la svolta tattica, tuttavia, è il Nardò la squadra ad andare più vicina al gol, in particolare con il colpo di testa di Mariani da calcio di punizione e con la splendida rovesciata di De Giorgi: entrambe le conclusioni terminano però alte sopra la traversa.

Finisce così, dunque, l’incontro a Matino: prestazione importante quella dei padroni di casa, che pian piano stanno recuperando terreno; giornata no, invece, per il Gallipoli.

(Ufficio Stampa Gallipoli Calcio, Carlo Coletta)

IL TABELLINO

Matino, stadio “Via del Mare”

domenica 15.10.2023 ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 6

NARDÒ-GALLIPOLI 3-0

RETI: 13′ e 37′ Dammacco, 58′ Gentile

NARDÒ (3-5-2): Viola, Ingrosso (63’ De Giorgi), Ceccarini (81’ Ciannamea), Gennari, Lanzolla, Dambros (81’ Urquiza), Gentile, Dammacco (63’ Mariani), Guadalupi (69’ Addae), Ciracì, Russo. A disposizione: Furnari, Rossi, Stragapede, Milli. Allenatore: Ragno

GALLIPOLI (3-5-2): Passaseo; Bianco, De Nova, Benvenga (63′ Trinchera); Quarta, Sansò, Scialpi, Miggiano (63′ Caputo), Anzano (63′ Mariano); Tommasone (75′ Artigas), Iurato (63′ Bacca). A disposizione: De Donno, Fruci, Montagnolo, Piscopiello. Allenatore: Carrozza.

ARBITRO: Martini sez Valdarno.

NOTE: al 10′ Passaseo (G) respinge un rigore di Dambros (N). Ammoniti Iurato, Ciannamea. Rec. 3′ pt, 5′ st.

