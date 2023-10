CASARANO – Una prodezza di Falcone abbatte il Gravina e allunga la striscia positiva

Il Casarano trova il secondo successo consecutivo stagionale, grazie ad una prodezza di Falcone, contro una buon Gravina che ha avuto il merito di tenere in bilico la gara fino alla fine. La gara parte subito forte con i murgiani che già nei primi cinque minuti si presenta al tiro un paio di volte, prima con Da Silva e poi con Orlando, ma in entrambi i casi è bravo Pucci. Al primo affondo però passa il Casarano, grazie ad una bella punizione battuta dai venti metri da Falcone che sorprende Vlasceanu. Al 16′ ancora i salentini pericolosi, sempre con Falcone ma sulla sua girata questa volta è bravo il portiere gialloblù. Al 22esimo si fa rivedere il Gravina con una gran conclusione da oltre 30 metri di Coppola che sorvola di poco la traversa. I padroni di casa nonostante i vari tentativi non riescono a pervenire al pareggio, e così si va negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio.

LA RIPRESA. Si riparte e dopo una fase di studio il Gravina va vicino al pareggio con Lauria che arpiona bene in area ma la sua girata di destro si perde di pochissimo a lato. Al 19′ si fanno rivedere gli ospiti con Citro che dall’altezza del dischetto di rigore gira al volo ma anche in questa caso la palla esce di poco. Al 33′ il Casarano per poco non raddoppia grazie all’ex di giornata Gjonai che parte in contropiede, ma la sua conclusione si infrange sul palo. Al 38esimo l’arbitro assegna un tiro dal dischetto ai rossoazzurri, ma nell’occasione Vlasceanu si supera e respinge il tentativo dagli 11 metri di Gjonaj. Dopo sei minuti di recupero e un’altra occasione sprecata in contropiede da Perez. Finisce con il successo del Casarano che può continuare a lavorare con grande serenità forte dei sei punti conquistati nelle ultime due giornate.

(Ufficio Stampa Casarano Calcio)

IL TABELLINO

Gravina di Puglia, stadio “S. Vicino”

domenica 15.10.2023 ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 6

GRAVINA-CASARANO 0-1

RETI: 8′ pt Falcone

GRAVINA: Vlasceanu, Orlando, Raso (26′ st Chiaradia), De Gol (38′ st Quaranta), Lauria, Morales, Murtas (35′ st Ledesma), Longo, Da Silva, Coppola (26′ st Szymanski), Puntoriere (32′ st Vidal). All. Catalano.

CASARANO: Pucci, Pedalino, Celli, Vona, Giannini, Gambino, Cerutti, De Luca (45′ st Versienti), Citro (25′ st Gjonaj, 48′ st Guastamacchia), Falcone (19′ st Ramos), Rajkovic (13′ st Perez). All. Laterza.

ARBITRO: Ferrara sez. Roma 2.

NOTE: Al 38′ st Vlasceanu (G) respinge un rigore di Gjonaj (C). Ammoniti Orlando, Da Silva, De Gol, Vona, Cerutti. Rec. 3, 6.

