NARDÒ – Doppio D’Anna evita la sconfitta in extremis ad Acerra

Il Nardò si salva in extremis ad Acerra. Prima va in vantaggio con D’Anna, poi viene raggiunto e sorpassato dalle reti di Elefante e Ndiaye per trovare, proprio all’ultimo respiro, il gol del pari ancora con D’Anna. Punticino per il Toro, che, per come si era messa la partita, era ormai quasi insperato e serie positiva che si allunga a cinque (con tre pareggi nelle ultime tre).

Ottimo l’impatto del Nardò con la gara dell’Arcoleo: al 3′ è già in vantaggio grazie a D’Anna, bravo ad approfittare un’ingenuità del portiere locale Rendina che non blocca il pallone, permettendo all’attaccante granata un comodo tap-in. L’Acerrana, comunque, non si perde d’animo e va in rete con Elefante che, però, si vede annullare la marcatura per un fuorigioco. Ancora napoletani in avanti e pericolosi con Fontana e con Fabiano. Superata la mezzora, arriva il meritato pari acerrano ad opera di Elefante che indovina l’angolino dove De Luca non ci può arrivare.

Non cambia l’andazzo della gara nella ripresa, con l’Acerrana più spigliata e il Nardò impegnato a difendersi e a ripartire quando ne ha l’opportunità. All’8′ i locali completano il sorpasso grazie ad un gol di Ndiaye, perfettamente assistito da Elefante. Il Nardò si scuote e prova a reagire, ma è sempre l’Acerrana a produrre le palle gol più interessanti, prima con Elefante, poi con Ndiaye: in entrambi i casi è decisivo De Luca. A nove dalla fine padroni di casa ancora vicini al gol che avrebbe chiuso la contesa con Fabiano, anticipato sul più bello da De Luca, poi ancora pronto sul tiro a giro di Laringe. Nei secondi finali, col Nardò tutto in avanti, arriva il gol del 2-2 grazie ad uno splendido tiro al volo di D’Anna che firma così la doppietta personale.

Il Nardò tocca quota 19 punti e, domenica prossima, ospiterà il Martina, con cui divide la settima piazza in classifica.

IL TABELLINO

Acerra (NA), C.S. “Arcoleo”

domenica 17.11.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 12

REAL ACERRANA-NARDÒ 2-2

RETI: 3′ pt e 49′ st D’Anna (N), 32′ pt Elefante (A), 8′ st Ndiaye (A)

REAL ACERRANA: Rendina, Todisco, De Giorgi, Fontana, Caminiti, Langella, Fabiano, Esposito (43′ st Thiaw), Ndiaye (36′ st De Simone), Laringe, Elefante (30′ st Samb). All. Sannazzaro.

NARDÒ: De Luca, Fornasier, Vrdoljak, Davì (20′ st Gatto), Correnti, D’Anna, Pinto, Milli (9′ st Ciraci), Piazza (9′ st Maletic), Munoz (33′ st Delvino), De Crescenzo (39′ st Montagna). All. De Sanzo.

ARBITRO: Vincenzi di Bologna.

