CASARANO-UGENTO – Derby combattuto con trionfo rossazzurro in rimonta

Derby combattuto il primo in assoluto tra Casarano e Ugento. La spuntano i rossazzurri che, per lunghi tratti, sono stati sotto nel punteggio, sovrastati da un Ugento aggressivo e spigliato, poi in sofferenza quando si è trovato in dieci, in avvio di ripresa, per l’espulsione comminata a De Santis.

Bel colpo d’occhio al “Capozza” tra due formazioni con obiettivi diversi ma in campo con la stessa voglia di fare bene, ben guidate da due tecnici esperti come Laterza e Oliva, a Casarano di casa da una vita e accolto con affetto dai tifosi locali.

In avvio spinge bene il Casarano ma l’Ugento tiene bitta e riparte all’offensiva appena possibile. Di Ancora la prima azione da gol della partita e il punteggio si sblocca dopo nove minuti, grazie al colpo di testa del neo attaccante giallorosso che sorprende Fernandes. Il Casarano deve resettarsi e riorganizzarsi per ripartire e replicare all’apporoccio indiavolato dell’Ugento. Sul notes finiscono le azioni di Saraniti, Versienti e Loiodice, che, però, non recano troppi grattacapi agli ospiti, a loro volta al tiro con Sanchez che non sorprende Fernandes. Prima del riposo ancora Casarano in avanti a caccia del pari con Versienti, blocca Di Donato, e Saraniti, palla a lato di poco.

La gara cambia al 3′ della ripresa quando De Santis viene mandato in anticipo sotto la doccia per un intervento grave su Versienti. Il Casarano prende coraggio e, dopo una parata di Fernandes, ancora su Ancora, cambia marcia anche grazie ai nuovi innesti dalla panchina. Il cronometro scorre e il Casarano trova il pari poco dopo la mezzora su rigore realizzato da Loiodice per un fallo di mani in area ugentina in seguito ad un tiro a botta sicura di Opoola. Il “Capozza” incita i propri beniamini a caccia della vittoria nei minuti finali e il Casarano li accontenta al 39′, protagonista ancora Opoola che stavolta batte personalmente Di Donato con un colpo di testa imparabile sugli sviluppi di un corner calciato da Loiodice e festeggia al meglio il proprio 20esimo compleanno. Finisce 2-1 e per il Casarano, a fine partita, è festa doppia, registrata la nuova sconfitta della Nocerina, stavolta sul campo della Palmese. I campani e i salentini, ora, sono al comando a braccetto della classifica del girone H di Serie D e il Casarano conserva l’imbattibilità in campionato. Bene l’Ugento che, comunque, si trovava davanti, da matricola, una corazzata costruita per vincere. Domenica prossima, per il Casarano, trasferta a Manfredonia, penultimo in classifica; scontro diretto casalingo per i giallorossi che ospiteranno il Brindisi, fanalino di coda della classifica.

Dagli spogliatoi – Laterza (Casarano): “Mi aspettavo questo tipo di partita, l’Ugento si è presentato in campo determinato con tanti stranieri che volevano mettersi in mostra e non si sono risparmiati. Sicuramente l’espulsione ci ha dato una mano, la squadra ha spinto con più convinzione e i nuovi entrati hanno inciso in maniera considerevole. Citazione a D’Alena che è stato determinante. Ora godiamoci il momento ma rimaniamo coi piedi per terra, perché la stagione è lunga e ci sarà da sudare, data la concorrenza importante”. Oliva (Ugento): “Per noi non era facile venire a giocare contro una corazzata come il Casarano, ci abbiamo provato con spigliatezza e organizzazione di gioco e in certi frangenti abbiamo messo in difficoltà gli avversari. Non possiamo che essere soddisfatti, al di là del risultato finale che ci penalizza ma che non scalfisce la generosità dei ragazzi. Grazie ai tifosi del Casarano per l’accoglienza, mi sono emozionato”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia).

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 17.11.2024, ore 18

Serie D/H 2024/25, giornata 12

CASARANO-UGENTO 2-1

RETI: 9′ pt Ancora (U), 31′ st rig. Loiodice (C), 39′ st Opoola (C)

CASARANO (4-3-3): Fernandes; Martinenko, Rizzo, Legittimo, Valentino (9′ st Opoola); Cerutti (29′ st D’Alena), Ganfornina (9′ st Pinto), Teijo; Versienti (27′ st Cajazzo), Saraniti, Loiodice. A disp. Alloj, Milicevic, Guastamacchia, Morales, Biaggi. All. Laterza.

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Bernardo, De Santis, Martinez; Navarro, Grisley (22′ st Seclì), Ruiz, Romero (17′ st Lezzi), Romano (41′ st Rossi); Sanchez (9′ st Inguscio), Ancora (22′ st Jimenez). A disp. Lauretti, Mariano, Medina, Granicelli. All. Oliva.

ARBITRO: Cafaro di Alba.

NOTE: Ammoniti Versienti, Teijo, Saraniti (C), Romero (U); espulso De Santis (U) al 3′ st per fallo grave di gioco.

