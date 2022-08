NARDÒ – Distrazione difensiva fatale: al secondo turno di Coppa Italia ci va il Lavello

Dopo il Casarano, il Lavello elimina anche il Nardò e approda al secondo turno di Coppa Italia di Serie D. I lucani vincono 1-0 al “Giovanni Paolo II” grazie alla rete di Monaco, arrivata al 7′ della ripresa.

Ragno schiera in campo un Nardò giovane, con sei under in campo e la sua squadra lotta e corre, nonostante il gran caldo e il periodo che è ancora di rodaggio in vista del campionato. Poca scaltrezza sotto porta per i granata e, alla fine, un errore difensivo regala il gol, la vittoria e il passaggio del turno alla squadra di Karel Zeman. Poco male per la squadra di Ragno che, domenica prossima, esordirà in campionato ospitando la Puteolana.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 28 agosto 2022, ore 16

Coppa Italia Serie D 2022/23 – 1° turno

NARDÒ-LAVELLO 0-1

RETI: 7′ st Monaco

NARDÒ (3-5-2): Viola; Lanzolla, Russo, Antonacci; Orlando, Fedel (37′ st Alfarano), Guadalupi, Caracciolo (13′ st De Giorgi), Polichetti; Lucatti (13′ st Dambros), Gjonaj (26′ st Mariano). A disp. Di Fusco, Agnello, Valzano, Poletì, Zumpano. All. Ragno.

LAVELLO (4-3-3): Trapani; Bruno, Di Fulvio, D’Angelo, Quarta (32′ st Golia); Romano (20′ st Garcia), Monaco (44′ st Tavarone), Grande; Guaita (20′ st Acampora), Oliveira, Puntoriere (35′ st Di Stasio). A disp. Cassano. All. Zeman.

ARBITRO: Savino di Torre Annunziata.

NOTE: ammoniti Fedel, Lanzolla (N), Quarta (L). Rec. 4′ pt, 4′ st.