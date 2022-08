LECCE – Primavera da urlo: Burnete e Carrozzo, vittoria anche a Frosinone e primo posto in classifica

Dopo aver piegato il Napoli, il Lecce Primavera di Federico Coppitelli vince anche a Frosinone e balza al comando della classifica di Primavera 1 a punteggio pieno dopo due partite. Zero a due per i lupetti giallorossi, con gol di Burnete, al 58′, su assist di Salomaa, e di Carrozzo, in pieno recupero, col Lecce in dieci uomini per via dell’espulsione dello stesso Salomaa, reo di aver colpito un avversario a palla lontana.

Il Frosinone, in superiorità numerica, ci aveva creduto, gettandosi all’attacco a caccia del gol che avrebbe potuto portare al pareggio, ma non ha saputo creare granché, se non lanci lunghi preda della difesa salentina e, al 76′, un tiro di Selvini salvato sulla linea da Dorgu. Nei minuti finali, prima del raddoppio di Carrozzo, Berisha colpisce la traversa su calcio di punizione.

La vittoria odierna contribuisce a consolidare l’umore del gruppo dei giallorossi, che, giovedì prossimo, nel posticipo della terza giornata, ospiteranno la Sampdoria alle ore 11, al Deghi Center di San Pietro in Lama.

—

IL TABELLINO

FROSINONE-LECCE 0-2

RETI: 58′ Burnete, 90+6′ Carrozzo

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Maestrelli, Maura, Macej (71′ Gozzo), Rosati (78′ Ferrieri); Bruno (64′ Milazzo), Cangianiello, Peres (78′ Pera); Condello, Jirillo, Selvini. A disp. Di Chiara, Kamensek, Stefanelli, Evangelisti, Benacquista, Pozzi, De Min, Voncina. All. Gorgone.

LECCE (4-3-3): Borbei, Munoz, Hasic, Pascalau, Dorgu; Berisha (82′ Russo), Samek, Vulturar; Salomaa, Burnete (82′ Carrozzo), Mommo (49′ Minerva). A disp. Moccia, Leone, Abdellaoui, Gueddar, De Vito, Pacia, Borgo, Perricci, Milli. All. Coppitelli.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo.

NOTE: Ammoniti Berisha, Salomaa, Dorgu (L); espulso al 65′ Salomaa (L) per doppia ammonizione.

—

PRIMAVERA 1 – Giornata 2 risultati: Napoli-Cesena 2-1, Roma-Bologna 0-2, Fiorentina-Empoli 1-0, Sampdoria-Milan 2-1, Atalanta-Torino 2-3, Inter-Cagliari 2-2, Juventus-Udinese 4-0, Sassuolo-Verona 3-2, Frosinone-Lecce 0-2.

CLASSIFICA: Lecce, Bologna, Torino, Fiorentina 6 – Juventus, Sassuolo, Sampdoria 4 – Roma, Frosinone, Empoli, Napoli 3 – Inter, Cagliari, Verona 1 – Atalanta, Milan, Cesena, Udinese 0.

PROSSIMO TURNO (30/8 – 1/9): Cagliari-Fiorentina, Milan-Cesena, Atalanta-Roma, Empoli-Juventus, Napoli-Sassuolo, Udinese-Frosinone, Verona-Bologna, Torino-Inter, Lecce-Sampdoria.