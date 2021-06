NARDÒ – Danucci parla del suo futuro. Antico: “Orgogliosi dei ragazzi”

Uno a uno per il Nardò, in extremis, contro il Bitonto, nell’ultima gara stagionale sul proprio campo e, da ieri, davanti a una parte del proprio pubblico. Le dichiarazioni del post-gara di mister Ciro Danucci, dell’au Alessio Antico e di Giuseppe Nicolao.

DANUCCI – “Non abbiamo fatto la miglior partita, sotto il punto di vista tecnico e tattico. Capita. Volevamo fare bella figura davanti al nostro pubblico, c’erano dei giocatori non al cento per cento, le scelte sono state dettate da questo. Ringrazio i miei ragazzi per l’impegno, hanno fatto un grandissimo campionato e sono molto contento di loro. Le otto partite ravvicinate ci hanno rallentato la corsa per i playoff che potevamo raggiungere se le partite fossero state più dilazionate nel tempo. Siamo stati bravi a crederci sino all’ultimo, alla fine potevamo anche vincerla con un mezzo rimpallo. Il Bitonto è una squadra importante e furba, ha perso tantissimo tempo, non ho nulla da rimproverare ai miei. Col pubblico allo stadio, è tutta un’altra cosa. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha concesso, spero di averla contraccambiata. Futuro? Sono una persona ambiziosa, così come la società. Ci si può sedere e parlarne, se ci sono le possibilità di andare avanti lo farò con piacere, per me è un onore stare qui”.

ANTICO – “La caratteristica della nostra squadra è non mollare mai. Tante partite le abbiamo recuperate con la forza di volontà. Il Bitonto meritava qualcosa in più ma i ragazzi non volevano dare un dispiacere alla nostra gente. Siamo soddisfatti, stiamo pagando un po’ il tour de force post-Covid, è normale. Siamo comunque orgogliosi di loro”.

NICOLAO – “Sugli angoli ci provo, attacco lo spazio e provo a farmi trovare pronto. Sono felice per il gol, oggi abbiamo dato tutto, più di quello non potevamo. Il pubblico ci ha dato una grossa mano, è stato bellissimo, avevo la pelle d’oca e non vedevo l’ora di giocare davanti alla gente di Nardò. Peccato che il gol non sia servito a vincere e che i playoff siano sfumati, ma abbiamo dato tutto”.

(foto: Alessio Antico)