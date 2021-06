TENNIS – Weekend agrodolce per le squadre del Ct Maglie. Ok i giovanissimi Spircu e Manca

Weekend agrodolce per il Ct Maglie. Sconfitta per la B1 maschile per 4-2 a Orvieto, pareggio (e salvezza) per 2-2 per la C femminile contro l’Ostuni.

La B1 maschile, decisamente rimaneggiata per le assenze di Crepaldi, Garzelli e Lorusso, ha schierato i più giovani Bagnolini, Mencaglia, Frisullo, guidati dagli esperti Leo e Baglivo.

I risultati: Lulli b. Mencaglia 61 76; Leo b. Poeta 62 64; Grilli b. Frisullo 46 76 64; Acquaroli b. Bagnolini 63 60; Acquaroli-Lulli b. Leo-Frisullo 64 60; Bagnolini-Mencagliia b. Poeta-Grilli 62 62. Invariata la classifica col Nuova Casale che allunga, mantenendo il primo posto ma con una partita in più; il Ct Maglie è secondo seguito dal Ragusa.

A Ostuni, 2-2 per le ragazze guidate da Liaci-Mencaglia-Cezza. In campo: Mencaglia, Di Giannantonio, Pellegrino, Luceri, Puce, Romano. I risultati: Mencaglia b. Carrozzo 64 61; Ostuni b. Di Giannantonio 62 46 62; Pellegrino b. Pierri 64 76; Ostuni-Carrozzo b. Luceri-Mencaglia 63 61. Risultato, questo, che vale la permanenza in Serie C anche per la prossima stagione.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Un grande applauso va rivolto alle ragazze della serie C femminile che hanno affrontato un girone davvero molto difficile raggiungendo l’obiettivo della conferma della categoria nell’ultima e difficile partita spareggio di Ostuni. L’anno prossimo, sulle solide basi dell’attuale squadra, saranno inseriti degli elementi che serviranno a integrare l’attuale organico ed ambire ad un campionato di vertice. Ci dispiace per l’Ostuni, circolo davvero molto ospitale, che ha pagato a proprie spese, purtroppo, un comportamento antisportivo nella giornata precedente fra due compagini dello stesso girone. Per la B1 maschile sapevamo che sarebbe stata difficile per l’assenza di Crepaldi, Lorusso e Garzelli, impegnati in tornei internazionali i primi due, e l’altro nell’attività di tecnico. Comunque siamo sempre in lotta per i playoff e siamo contenti per aver confermato matematicamente la presenza nel campionato di serie B1 per il 2022”.

Belle soddisfazioni per il Ct Maglie anche dai giovanissimi Dennis Spircu e Riccardo Manca, che, dopo aver vinto le prime due prove del circuito Next Gen Italia 2021, s’impongono e vincono nella finale del Campionato regionale under 12 di singolo e doppio, svoltosi presso il Circolo “Dino De Guido” di Mesagne. Entrambi hanno guadagnato l’accesso ai Campionato italiani di categoria, Coppa Lambertenghi, che si terranno a Milano. Finale tutta magliese con Spircu che si è imposto su Manca per 63 36 62; senza problemi la finale di doppio, nella quale la coppia ha prevalso su Primerano-Parlante per 63 60. Prossima tappa del Next Gen: dal 19 al 27 giugno a Bari.

