NARDÒ – Colpaccio a Gravina firmato Antonacci-Mariano, il Toro “vede” la vetta

Nella parte finale di tempo, il Nardò passa a Gravina e mantiene l’imbattibilità in campionato, infliggendo l’ennesima sconfitta ad una squadra ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

La sfida si apre con un tentativo dei padroni di casa ad opera di Tommasone che, da calcio piazzato, sfiora il vantaggio. Provvidenziale, sulla linea, il salvataggio di De Giorgi. Per il Toro, la risposta è affidata alle iniziative di Gjonaj e Dambros, sventate dai riflessi di Mascolo. In chiusura di tempo, occasionissima per i padroni di casa con Kharamoud che spedisce il pallone sulla parte alta della traversa.

Cambia poco nella prima parte della ripresa, con le due squadre intente a darsi battaglia in mezzo al campo. Ancora Mascolo sugli scudi dopo una manciata di minuti: il numero uno del Gravina è abilissimo a sventare un tiro di Gjonaj e si ripete un altro paio di volte nei minuti a seguire. I baresi si divorano il vantaggio con Tommasone, decisivo, ancora una volta sulla linea, un salvataggio della difesa ospite, stavolta con Russo. Dopo aver sciupato l’occasione per passare in vantaggio, il Nardò ne approfitta e applica “la dura legge del gol”: minuto 29, un tiro-cross di Antonacci finisce la sua corsa direttamente alle spalle di Mascolo, è vantaggio granata. Il Gravina prova a organizzare una reazione con Chacon, prima, e Bruno, poi, ma senza essere efficace nei 20 metri avversari. Il Nardò, allora, ne approfitta un’altra volta e, a otto minuti dal novantesimo, trova il gol della tranquillità con Mariano, bravo a sfruttare un assist di Fedel.

Complici i passi falsi di Cavese e Fasano, il Nardò accorcia decisamente sulla prima posizione, ora distante solamente due punti. Domenica prossima, sfida casalinga contro la Nocerina, impelagata in zona retrocessione.

IL TABELLINO

Gravina di Puglia (Ba), stadio “S. Vicino”

domenica 13 novembre 2022, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 11

GRAVINA-NARDÒ 0-2

RETI: 29′ st Antonacci, 37′ st Mariano

GRAVINA: Mascolo, Parisi (1′ st Murania, 33′ st Garnica), Kharamoud, Sanzone, Lauria, Ligorio, Galardi (16′ st Goretta), Bruno (33′ st Rosini), Dragutinovic (1′ st Magnavita), Chacon, Tommasone. All. Summa.

NARDÒ: Viola, Russo, Lanzolla, Dambros (36′ pt Mariano), Gjonaj (22′ st Mengoli), Antonacci, Polichetti (33′ st Fedel), Guadalupi (22′ st Agnello), Urquiza, Cirazi, De Giorgi. All. Ragno.

ARBITRO: Isoardi di Cuneo.

NOTE: ammoniti Antonacci, Lauria, Tommasone.

RISULTATI E CLASSIFICA