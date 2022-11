ECCELLENZA/B – CD Gallipoli in extremis, l’Ugento è la prima inseguitrice: i tabellini della 9ª giornata

Eccellenza pugliese girone B: tutti i tabellini della nona giornata.

VIRTUS MATINO-CD GALLIPOLI 1-3

RETI: 44′ pt Chiatante (G), 20′ st Alemanni (M), 45′ st Iurato (G), 50′ st Oltremarini (G)

VIRTUS MATINO: Sy, Solidoro, Monteleone, Pirretti, Casalino, Barulli (45′ st Schirosi), D’Andria, De Luca (7′ st Azzinnari), Cannizzaro (21′ st Dollorenzo), Alemanni, Elia (27′ st Baldari). All. De Marco.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Signorelli, Chiatante, Cardinale, Carrozza F. (27′ st Iurato), Benvenga, Caputo, Amatulli (35′ st Montagnolo), Oltremarini, Quarta, Nazaro. All. Carrozza A.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

NOTE: espulsi Monteleone (M) al 12′ st per doppia ammonizione, Solidoro (M) al 45′ st per proteste, D’Andria (M) a fine gara per proteste.

—

MANDURIA-CASTELLANETA 3-0

RETI: 8′ pt D’Ettorre, 41′ pt rig. e 25′ st Russo N.

MANDURIA: Maraglino, Marinelli, Dorini, D’Arcante, Pino (31′ st Mancuso), Aquaro, D’Ettorre (29′ st Napolitano), Kouame, Cavaliere, Russo N., De Maria. All. Branà.

CASTELLANETA: Maggi, Forte (38′ st Rizzi), Russo, Sernia, Djeng, Torricelli, Guasco, Schirizzi, Crupi (26′ st Stella), Ruiz, Natella.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

—

AVETRANA-OTRANTO 0-0

AVETRANA: De Marco, Lomartire, Kofol, Medaglia, Calò, Fabiano, Conte (16′ st Zaccaria), Sibilla, Gonzalez, Varietti (37′ st Sanyang), Petracca (42′ st Altavilla). All. Franco.

OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Frisco (6′ st Assalve), Valentini, Marino Dan., Nicolazzo (35′ st Angelini), Cisternino (28′ st Liquori), Trovè (19′ st Gallo), Marino Dino, Tourè. All. Tartaglia.

ARBITRO: Iurino di Venosa.

(US Otranto Calcio) – Arriva sulla terra battuta del “Laserra” di Avetrana il primo pareggio stagionale del Città di Otranto. Finisce senza gol, 0-0 il finale, in casa della neopromossa tarantina vera rivelazione del torneo di Eccellenza pugliese. Risultato che non scontenta e allunga la serie positiva per l’undici allenato da mister Graziano Tartaglia, oggi in campo in maglia gialla, ma che lascia un poco di amaro in bocca alla luce della tanta mole di gioco prodotta, soprattutto nei primi 45’di gioco. Priva di capitan Mariano squalificato e del lungodegente Lorenzo Piccinno, alle due assenze già note si aggiunge anche quella di Villani all’ultimo momento, il team del presidente Giovanni Mazzeo parte forte, Toourè è anticipato di un attimo in area di rigore al momento della conclusione. Dopo uno spunto di Conte sul fronte opposto, continua il monologo idruntino. Al termine di una bella azione corale, Tourè assiste Trovè con la conclusione del centravanti che si stampa sulla traversa. Ancora Otranto, il colpo di testa del capocannoniere del campionato, Tourè, è smanacciato dal portiere tarantino. È un monologo ospite, con la conclusione di Frisco che non centra la porta. La prima frazione di gara si chiude con un mischione in area di rigore dell’Avetrana, nessuno arriva al tocco decisivo. Nella ripresa, l’Avetrana alza il baricentro e il Città di Otranto assume una tattica più attendista. In apertura di tempo, Fabiano si inventa una rovesciata dal centro dell’area di rigore, Andrea Caroppo salva il risultato con uno strepitoso intervento sotto la traversa. Sul fronte opposto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, Checco Trovè incorna di testa ma non trova la porta per una questione di centimetri. Dopo una respinta di Caroppo sul destro di Gonzalez, la partita cala di intensità e corre via senza particolari e ulteriori sussulti. Finisce 0-0 e il Città di Otranto sale a quota 19 punti in classifica. Ora, doppio appuntamento casalingo per Gabriele Cisternino e soci: in successione arrivano in casa biancazzurra Manduria e Ostuni.

—

GALLIPOLI F.-GINOSA 2-1

RETI: 26′ pt Gomez (Ga), 45′ pt Dentamaro (Gi), 12′ st Turco (Ga)

GALLIPOLI F.: Catelli, Manca, Stella, Luciano, Gomez, Fabiani, Pennetta, Monopoli, Turco, ROmano (27′ st Calò), Castellaneta. All. Calabuig.

GINOSA: Gallitelli, Cimarrusti, Bitetti (16′ st Pignatale), Dentamaro, De Palma (47′ st Chiochia), Donvito, Caponero (1′ st Pulpito), Coronese (27′ st Valenza), Vapore, Richella, Palumbo (22′ st Romeo). All. Pizzulli V.

ARBITRO: Sarcina di Barletta.

—

TOMA MAGLIE-S. MASSAFRA 1-1

RETI: 15′ pt Caruso G. (Mas), 38′ pt Ciriolo (TM)

TOMA MAGLIE: Leone, Miccoli (14′ st Cavalieri), Romano, Lezzi, Piscopiello, Pasca, Candido, Maiolo, Ciriolo (37′ st De Giorgi), Negro (16′ st Villar), Maraschio. All. Oliva.

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Saponaro (39′ st Gravina), Pasqualicchio, Marchetti, Carlucci, Zizzi, Galeone (1′ st Ligorio), Caruso G. (44′ st Mingolla), Caruso N., Malagnino, Girardi. All. Malacari.

ARBITRO: Cipriani di Molfetta.

—

NOVOLI-OSTUNI 1-1

RETI: 16′ pt Poleti rig. (N), 3′ st Echarri (O)

NOVOLI: Rielli, Quarta, Amato, Franco, Cejudo, Capone, Palazzo, De Blasi, Mossolini (38′ st Campilongo), Poleti, Falco (26′ st Giannotti). All. Marangio.

OSTUNI: Mendive, Frumento, Litti, Otero, Cassano, Benedetti (1′ st Pendinelli), Marzio, Perrino, Marchionna (20′ st Viggiano), Albaqui (8′ st Cohen), Miccoli (1′ st Negro). All. De Nitto.

ARBITRO: Laluce di Barletta.

—

UGENTO-ARBORIS BELLI 7-1

RETI: 3′ pt Munoz (U), 9′ pt Amodio (A), 25′ pt Venegas (U), 33′ pt e 10′ st Maroto (U), 41′ pt e 13′ st Espinar (U), 22′ st Perez rig. (U)

UGENTO: Russo, Venegas, De Sousa, Cicerello (24’ st Gubello), Veron (37’ st Mele), Perez, Serrano (21’ st Pierri), Maroto, Lollo, Espinar (30’ st Olibardi), Munoz (27’ st Cordary). All. Salvadore.

ARBORIS BELLI: Loliva, Cattedra (13’ st Laguardia), Monticelli (24’ st De Tomaso), Di Mola, Fumarola, Cantalice (13’ st Biundo), Leone, Agostino (33’ st Palmieri), Di Cosola (16’ st Muolo), Mastronardi, Amodio. All. Girolamo.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.