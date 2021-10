NARDÒ – Ciullo: “Impegnamoci e cerchiamo di meritarci gli applausi del nostro pubblico”

Il Nardò cerca riscatto immediato, anche se l’avversario di turno, la Casertana dell’ex Enzo Maiuri, non è di quelli comodi.

Mister Salvatore Ciullo ha analizzato il momento dei granata e ha parlato della gara di questo pomeriggio, attraverso l’ufficio stampa della società: “Dobbiamo cercare di dare ancora di più, perché, evidentemente, non sta bastando quello che stiamo dando ora. Certo, nel calcio ci vuole anche una buona dose di fortuna e arrivare a concludere in porta non basta, dobbiamo essere più cinici, non dobbiamo demordere. Non pensiamo a quanto abbiamo lasciato per strada, bisogna essere consapevoli che serve fare di più. La Casertana? Partita difficile contro una squadra guidata da un allenatore che stimo, dobbiamo rimanere concentrati e cerchiamo di non lasciare nulla al caso. L’obiettivo di migliorare la classifica dello scorso anno? L’anno scorso è passato, pensiamo a quest’anno e a dare il massimo, poi tireremo le somme. Mettiamoci impegno, siamo ancora alla quinta giornata e siamo consapevoli di quanto fatto in negativo, non è una situazione bella ma ora concentriamoci, pensando solo alla Casertana e a cercare di meritarci gli applausi del nostro pubblico“.