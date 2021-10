LECCE – Sticchi Damiani: “Un peccato, potevamo vincerla, uno spettacolo i tifosi. Rodriguez? Si deve giocare il posto”

Qualche rimpianto per non averla chiusa prima, ma la consapevolezza che ci sono i mezzi per fare una buona stagione. Il commento del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dopo la gara pareggiata ieri ad Ascoli, dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia.

“Peccato, potevamo vincere su un campo difficile contro una squadra difficile da affrontare, con giocatori importanti. Ma il semplice fatto di aver avuto la possibilità della grande impresa, è un segnale molto significativo. A inizio ripresa potevamo e dovevamo fare il 2-0 ma pareggiare in casa di una formazione così bene attrezzata, vale un punto da tenersi stretto“.

Su Rodriguez: “Mi è piaciuto quello che il ragazzo è riuscito a fare. Condivido ciò che ha detto il mister. Lui è un ragazzo di valore che si deve giocare il posto, sarebbe riduttivo pensarlo solo come un’alternativa“. Infine, sui tifosi: “Sono stati uno spettacolo, mi preme ringraziarli. Bello pensare che saremo in tanti sabato al Via del Mare. E insieme saremo ancora più forti”.

(foto: S. Sticchi Damiani, ph. Coribello/SS)