NARDÒ – D’autorità a Molfetta, il Toro è secondo! Ragno: “Restiamo umili”, Toma: “Tifosi, il nostro 12° uomo”

Un Nardò cinico e spietato passa d’autorità a Molfetta, terra di mister Nicola Ragno, e diventa la prima inseguitrice della capolista Cavese. Zero a due al “Poli”, con un col per tempo (Dambros e Gjonaj) ma, soprattutto, con la dimostrazione di solidità, compattezza, praticità.

“Rimaniamo coi piedi per terra – afferma Ragno –, abbiamo giocato una buona gara riuscendo a segnare due gol ma sfiorandone altri quattro, concedendo veramente poco agli avversari. Per questi motivi, penso che la vittoria si meritata. Continuiamo la scalata verso le primissime posizioni ma, ripeto, rimaniamo coi piedi per terra. Questa squadra è costituita da tanti bravi ragazzi, pensiamo solamente a lavorare e al nostro prossimo impegno che sarà ancora più complicato (Nardò-Lavello, ndr). Sulla classifica, al termine dell’andata abbiamo fatto una disamina del nostro cammino e ci siamo resi conto di aver giocato alla pari con tutte. Vuol dire che stiamo costruendo qualcosa di grandioso“.

Entusiasta anche il ds Silvano Toma: “Dobbiamo continuare a dare il massimo in ogni partita, affrontandola come se fosse l’ultima. La nostra posizione di classifica è ottima ma non pensiamoci, faremmo un errore. Dobbiamo continuare a giocarcela a viso aperta con tutti. Questo gruppo è fatto di amici che in campo si danno una mano, e si vede. Ero sicuro delle potenzialità di questa squadra guidata da un tecnico esperto come Ragno. I nostri tifosi sono una marcia in più, a Molfetta erano in 250 e mi auguro che domenica col Lavello vengano a vederci anche coloro che preferiscono seguire le partite da casa. Riempiamo la gradinata, perché dà entusiasmo ai calciatori”.

IL TABELLINO

Molfetta, stadio “P. Poli”

domenica 29 gennaio 2023, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 21

MOLFETTA-NARDÒ 0-2

RETI: 16′ pt Dambros, 17′ st Gjonaj

MOLFETTA: Diame, Lafrance, Panebvianco, Farucci (18′ st Bianco), Fucci (28′ st Romio), Stasi, Martino, Longo (34′ st Salvemini), Avantaggiato, Coratella, Vivacqua. All. Bartoli.

NARDÒ: Viola, Russo, Lanzolla, Dambros (40′ pt Gjonaj), Ferreira (29′ st Mariano), Polichetti, Fedel, Urquiza, Ciracì, Montinaro (36′ st Mengoli), Addae. All. Ragno.

ARBITRO: Rodighiero sez. Vicenza.

NOTE: ammoniti Fucci, Lanzolla.

RISULTATI E CLASSIFICA