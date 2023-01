ECCELLENZA/B – CD Gallipoli all’ultimo respiro, Ugento di goleada. Bentornato Novoli: i tabellini della 17ª

Ci mette 95 minuti la capolista Città di Gallipoli per piegare un pugnace Ginosa. Successo che pesa tantissimo, soprattutto per il morale, e che tiene a distanza l’Ugento. La squadra di Andrea Salvadore continua a fare punti nel suo fortino e mette fine alla striscia di risultati utili consecutivi del Gallipoli Football. L’Otranto continua la sua marcia sotto traccia, passando a Massafra. Dopo dieci partite ritorna a vincere il Novoli, 3-1 sull’Avetrana.

I tabellini della 17esima giornata:

TOMA MAGLIE-MANDURIA 0-2

RETI: 32′ st Russo, 47′ st Pignataro rig.

TOMA MAGLIE: De Donno, Tecci, Sprovieri, Garrapa, Carbone, Lezzi, Olibardi, Maraschio (15′ st Gallorini), De Giorgi, De Michele, Miccoli (8′ st Stifani). All. Romano.

MANDURIA: Maraglino, Massimo, Aquaro, Pino, Fai, D’Ettorre, Desiderato (1′ st Dorini), Kouame (40′ st Tarantino), Russo (46′ st Monopoli), Cavaliere (1′ st D’Arcante), Pignataro. All. Branà.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

—

MASSAFRA-OTRANTO 1-2

RETI: 8′ pt Napolitano (M), 30′ pt Nicolazzo (O), 22′ st Trovè (O)

MASSAFRA: Zecchino, Ventimiglia (27′ st Saponaro), Pasqualicchio (20′ st Ligorio), Napolitano (45′ st Galeone), Carlucci, Zizzi, Caruso G., Dettoli, Caruso N., Girardi (38′ st Malagnino), Vapore (22′ st Conte). All. Malacari.

OTRANTO: Caroppo, Angelini (17′ st Frisco), Plevi, Valentini, Signore, Marino, Cisternino (22′ st Solidoro), Mariano, Nicolazzo (24′ st Piscopo), Gallo (40′ st Potenza), Tourè (11′ st Trovè). All. Tartaglia.

ARBITRO: Epicoco di Brindisi.

(US Otranto Calcio) – Due colpi di testa vincenti per espugnare Massafra. Il Città di Otranto batte in rimonta i giallorossi tarantini e si conferma big del gruppo B di Eccellenza pugliese. Tre punti importanti per l’undici biancazzurro allenato da Tartaglia che abbina temperamento e personalità di primo livello alla qualità tecnica dei singoli e alla organizzazione corale. Prima del fischio d’inizio, minuto di raccoglimento per ricordare le tre giovani vittime massafresi scomparse nei giorni scorsi in un incidente stradale e l’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, morto in settimana. In una partita maschia e combattuta, è il Massafra a partire più convinto. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Napolitano a trovare la conclusione vincente dalla media distanza. Corre l’8’di gioco e i locali sono in vantaggio. Il match è vivo, l’undici di casa spinge ma col passare dei minuti è il Città di Otranto a guadagnare campo. Al 27’ si accende Gabriele Gallo. Controllo elegante e sinistro a giro dal vertice destro dell’area di rigore, eccezionale la risposta del portiere del Massafra. Il gol è rimandato di una manciata di secondi: calcio d’angolo dello stesso numero dieci e incornata di Andrea Nicolazzo che insacca alle spalle del portiere avversario. Nessuno spunto degno di nota sino a fine frazione e risultato parziale di 1-1. Resta vibrante la contesa anche nel corso del secondo tempo, anche se azioni davvero pericolose faticano ad arrivare. E così bisogna attendere il 25’per assistere l’episodio che decide la partita. Sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra, Solidoro raccoglie palla al limite e la appoggia a Gallo, secondo assist vincente per l’incornata di Trovè che completa la remintada e consegna tre punti al Città di Otranto. Anche se il Massafra va vicino al pareggio poco dopo la mezzora quando un pallone impazzito sbatte due volte contro i legni della porta di Caroppo, che da parte sua ci mette una grande parata prima che un difensore allontani la sfera a pochi centimetri dalla linea di porta. Sul proseguo dell’azione gli ospiti sprecano una favorevole ripartenza. E al 35’ ancora Otranto vicino al terzo gol con Potenza che, servito da Trovè, non trova il guizzo per battere a rete. L’ultima occasione è di marca giallorossa con Nicholas Caruso che si inventa un destro dalla sinistra dell’area di rigore, la sfera esce di un nulla sul palo lontano. Finisce dopo cinque minuti di recupero e l’Otranto festeggia. Capitan Mariano e compagni sono così a quota 36 punti. Si ritorna in campo il prossimo 12 febbraio, in programma la sfida casalinga all’Ugento.

—

UGENTO-GALLIPOLI F. 5-0

RETI: 8′ pt rig. e 38′ st Espinar, 16′ pt Maroto, 44′ pt Cordary, 41′ st Venegas

UGENTO: Maggi, Venegas, Cicerello, Veron, De Sousa, Nestola (12′ st Serrano), Perez, Maroto (45′ st Carrozzo), Lollo, Cordary (21′ st Munoz), Espinar (44′ st Toro). All. Salvadore.

GALLIPOLI F.: Catelli, Manca, Stella (1′ st Santomasi), Luciano (15′ st Castellaneta), Gomez, Fabiani, Pennetta, Parlati (15′ st Calò), Turco (39′ st D’Errico), Romano, Mariano (1′ st Gurau). All. Calabuig.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

NOTE: espulso Munoz (U) al 26′ st per gioco violento.

(US Gallipoli Football) – Si interrompe a 9 la serie di risultati utili del Gallipoli Football 1909 che, oltre ad uscire sconfitto con un passivo molto pesante, perde anche l’imbattibilità in trasferta: prima di questa giornata la formazione di mister Calabuig era l’unica compagine del Girone B a detenere questo score di tutto rispetto. L’Ugento, dal canto suo, continua invece a fare della propria casa il suo fortino confermandosi tra le mura amiche praticamente infallibile da inizio campionato. A dispetto di un punteggio rotondo in favore dei padroni di casa, gli ospiti specialmente nella prima frazione di gioco hanno creato in più di un’occasione pericoli concreti per la porta difesa da Maggi: i primissimi minuti sono infatti tutti di marca gallipolina. Prima Manca al 3′, raccolto un cross basso dalla sinistra, ha la possibilità di calciare un rigore in movimento da distanza ravvicinata, ma spara alto da ottima posizione e 2′ dopo un gran sinistro dai 25 metri di Mariano sfiora l’incrocio dei pali alla sinistra di un Maggi battuto. L’episodio che indirizza la gara per un Ugento fino a quel momento non entrato in partita arriva all’8′: Cicerello crossa dalla destra per la testa di Nestola, Stella respinge col braccio il tentativo del numero 77 commettendo fallo da rigore. Sul dischetto si presenta Espinar che col cucchiaio spiazza Catelli e porta in vantaggio i suoi. Trovato il gol dell’1-0, si aprono campo e spazi per l’Ugento che fa valere così le sue qualità tecniche in ripartenza. Su una di queste arriva il gol del raddoppio: apertura perfetta di Espinar per Maroto che converge da sinistra verso l’area avversaria e piazza un destro sul palo lontano imprendibile per Catelli. La reazione gallipolina è tutta nel destro dal limite di Romano su cross basso dalla destra con pallone alle spalle della difesa, su cui però Maggi è bravissimo a non farsi sorprendere. Sul finire della prima frazione l’Ugento triplica con Cordary, ma la rete del centravanti è viziata da un netto offside di un compagno di squadra che si trovava in corrispondenza della linea di porta e partecipava attivamente all’azione. La ripresa si apre con un Ugento in controllo della situazione che dopo 10′ va anche vicinissimo al 4-0 con gran destro a giro di Espinar dai 20 metri che coglie il palo. A fronte di un primo tempo ricco di occasioni succede per il resto della parte iniziale della ripresa ben poco fino alla girandola di cambi: il neo entrato Munoz rimedia infatti un cartellino rosso diretto per condotta violenta ai danni di Manca. L’episodio scuote in un primo momento la formazione di mister Calabuig che va ad un passo dal 3-1 con Santomasi che, imbeccato perfettamente da Calò, si invola verso la porta avversaria, conclude superando Maggi, ma trova l’opposizione di Veron che sulla linea impedisce che il pallone entri in rete. Su due micidiali ripartenze però l’Ugento infligge i due colpi del definitivo ko: prima è uno scatenato Espinar a segnare la sua doppietta personale aprendo il piatto a tu per tu con Catelli, dopo aver ricevuto il pallone sulla trequarti e saltato secco Gurau, ed infine Venegas, lanciato in contropiede sulla sinistra, fissa il punteggio sul definitivo 5-0. Si tornerà in campo domenica 12 febbraio nella seconda trasferta consecutiva contro una delle formazioni più attrezzate del Girone B: si andrà a far visita alla finalista di Coppa Italia Manduria.

—

CD GALLIPOLI-GINOSA 1-0

RETI: 50′ st Fruci

CD GALLIPOLI: Passaseo, Piscopiello (27′ st Signorelli), Chiatante, Stranieri, Fruci, Benvenga, Caputo (10′ st Sansò), Nazaro (30′ st Guingue), Perchaud (37′ st Negro), Scialpi, Iurato (15′ st Quarta). All. Carrozza.

GINOSA: Gallitelli, Cimarrusti, Pignatale, Gramegna (25′ st Ciriolo), Donvito, Chiochia (21′ st Palumbo), Coronese, Di Marco, Serafino, Pulpito (18′ st Dell’Orco), Verdano. All. Pizzulli.

ARBITRO Cianci di Bari.

—

NOVOLI-AVETRANA 3-1

RETI: 16′ pt Leuzzi (N), 17′ st Delgado (N), 23′ st Martinez Cejudo (N), 34′ st Sanyang (A)

NOVOLI: Rielli, Fasiello, Tarantino (44′ st Ingrosso), Franco, Martinez Cejudo, Capone, Leuzzi (44′ st De Carlo), Quarta (30′ st Villar), Delgado, Poleti (30′ st Falco), Martinez (35′ st Fonteboa). All. Manco.

AVETRANA: De Marco, Lomartire (23′ st Cava), Trisciuzzi, Sibilla, Fabiano, Tamborrino, Sanyang, Gioia, Marangione, Zaccaria (23′ st De Martino), Di Giulio (23′ st Kofol). All. Passariello.

ARBITRO: Casula di Taranto.

—

VIRTUS MATINO-OSTUNI 2-0

RETI: 23′ pt Varietti, 24′ st Gonzalez

VIRTUS MATINO: Colazo, Lombardi, Venturuzzo, Pirretti, Hakiki, Matere, Elia (42′ st Dollorenzo), Medaglia (48′ st De Luca), Gonzalez, Alemanni, Varietti (45′ st De Angelis). All. Grasso.

OSTUNI: Maggi (29′ pt Valeriano), Frumento, Taddeo, Otero, Albaqui, Pendinelli, Marzio (31′ st Brescia), Litti (27′ st Asciano), Miccoli, Faccini, Benedetti. All. De Nitto.

ARBITRO: Anzalone di Taranto.

NOTE: Al 1′ pt Pirretti fallisce un rigore. Espulsi al 36′ st Venturuzzo e Frumento.

—

ARBORIS BELLI-CASTELLANETA 7-0

RETI: 6’ pt e 25’ st Di Cosola, 30’ pt Agostino, 40’ pt Leone, 42’ pt e 3’ st Amodio, 1’ st Salvi

ARBORIS BELLI: Pellegrini, Simeone, Muolo, Di Mola (4′ st Carbotti), Fumarola (32′ st Monno), Cantalice, Salvi (8′ st Marasciulo), Agostino (25′ st Vigna), Di Cosola, Amodio (8′ st Saponaro), Leone. All. Girolamo.

CASTELLANETA: Carrieri (10′ st Addabbo), Marchitelli (30′ st Lamanna), Balestra (1′ st Covelli), Bufano (10′ st Villani), Gioscia, Cazzetta, Basile, Sabatelli, Fede, Aliai (29′ st Cirillo), Battista. All. Minosa.

ARBITRO: Racanelli di Bari.