NARDÒ – Ancora una ‘X’: sul campo del Gladiator poche emozioni ma imbattibilità conservata

Il Nardò continua a pareggiare. Da Santa Maria Capua Vetere, terra del Gladiator, arriva la quinta “X” consecutiva al termine di una prova dai due volti.

Primo tempo avaro di vere e proprie palle gol: si segnalano un colpo di testa di Puca sull’esterno della rete per i locali e una fiondata di Mengoli fuori misura, sul fronte opposto.

Nardò più pericoloso in avvio di ripresa con una punizione di Gjonaj, a lato di poco, e con un piazzato di Guadalupi che impegna il portiere locale Bufano. Replica campana con un tiro a giro di Tedesco e con una punizione di Mancini, non raccolta da alcuno dei suoi compagni appostati sotto porta. Su uno schema su palla ferma, il Gladiator va al tiro con Orazzo ma l’impatto col pallone è da dimenticare. Chiude i taccuini, un colpo di testa di Mairanelli con Viola ben appostato tra i pali.

Il Nardò, pertanto, porta a casa un punto che allunga la striscia positiva a sette gare, tante quante sono quelle già giocate in questo campionato, e conservando il record di miglior difesa del girone H con soli due gol subiti. Domenica prossima, sfida casalinga contro il Francavilla in Sinni, reduce dalla prima vittoria in campionato nel derby col Matera.

IL TABELLINO

Santa Maria Capua Vetere (Na), stadio “M. Piccirillo”

domenica 16 ottobre 2022, ore 15

Serie D/H 2022/23, giornata 7

GLADIATOR-NARDÒ 0-0

GLADIATOR (4-3-3): Bufano; Magliocca, Puca, Orazzo, Tomi; Caruso, Mele (25′ st Perrino), Marianelli; Squerzanti (18′ st De Biase), tedesco (44′ st Messina A.), Mancini A. (36′ st Nicolau). All. Grimaldi.

NARDÒ (3-5-2): Viola; Mengoli, Lanzolla, Russo; De Giorgi, Fedel, Guadalupi (29′ st Agnello), Ciracì (41′ st Orlando), Antonacci (38′ st Lucatti); Dambros (44′ pt Mariano), Gjonaj (23′ st Polichetti). All. Ragno.

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona.

NOTE: Ammoniti Marianelli, Orazzo, Mengoli, Mele. Rec. 2′ pt, 5′ st.

