NARDÒ – Altra netta sconfitta casalinga: il Matera ne fa quattro al “Giovanni Paolo II”

Ancora un sonante ko casalingo per il Nardò: dopo quello contro la Fidelis Andria in Coppa Italia, arriva il pesante 0-4 interno contro il Matera. Sono ben 12 i gol incassati sinora in tre partite ufficiali: numeri che destano ben più di qualche preoccupazione.

Parte a tutto gas il Matera che al 23′ riesce a sfondare la terza linea granata: lancio millimetrico di Sicurella per Citro che avanza palla al piede, si presenta davanti a De Luca e lo beffa con un preciso pallonetto. Per il Nardò solo una conclusione di Maletic, ben controllata da Brajha. Lo stesso Maletic, al 43′, lascia i suoi in dieci uomini per via di un colpo assestato a Russo che non è passato inosservato all’arbitro Pascuccio. Il Matera ne approfitta subito: sfiora il raddoppio con Napolitano e lo acciuffa prima del riposo sempre con lo stesso Napolitano, abile a sfruttare un assist di Burzio.

In dieci uomini è ancora più difficile per il Toro che al 13′ viene beffato dall’ex Russo, impeccabile nel battere ancora De Luca su assist aereo di Pirola. I lucani non si fermano e mancano di poco il quarto gol con Citro, il cui tiro di punizione batte sul palo pieno. Tanti gli spazi lasciati agli avversari dal Nardò: Infantino, prima della mezzora, manca clamorosamente il poker, che, però, arriva al 29′ con un diagonale preciso e letale di Casiello.

Il Matera gestisce comodamente il risultato sino alla fine e porta a casa tre punti meritati. Per il Nardò, domenica prossima, ci sarà un’altra sfida complicata: il derby salentino contro l’Ugento.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 15.09.2024, ore 16

Serie D/H 2024/25, giornata 2

NARDÒ-MATERA 0-4

RETI: 23′ pt Citro, 50′ pt Napolitano, 13′ st Russo, 29′ st Casiello.

NARDÒ (3-5-2): De Luca; Delvino, Davì, Calderoni; Ciracì (22′ st Milli), Ziello (1′ st Gatto), Vrdoljak, Correnti, De Crescenzo (8′ st Montagna); Maletic, D’Anna. A disp. De Crescenzo, Ziello, Herceg, Gianfreda, Orlando, Piazza, Munoz, Gassama. All. De Sanzo.

MATERA (3-5-2): Brajha; Pirola, Cipolletta, Russo; Bello (42′ st Carbone), Napolitano (33′ st Cirio), Ledesma (27′ st Incerti), Sicurella, Casiello; Burzio (24′ st Infantino), Citro (33′ st Muscas). A disp. Sirimarco, Iaccarino, Spinelli. All. Ciullo.

ARBITRO: Pascuccio sez. Ariano Irpino.

NOTE: espulso Maletic (N) al 43′ st per gioco violento.

