CASARANO – Ferrara illude ma l’Acerrana non molla: solo un punto dalla prima trasferta stagionale

Non va al di là del pari la prima trasferta del Casarano, in una gara spigolosa, opposto ad un avversario, la Real Acerrana, che ha venduto cara la pelle giocando con veemenza, facendo di necessità virtù.

Al primo vero affondo il Casarano passa in vantaggio: 12’ angolo di Loiodice, Malcore di testa mette sul secondo palo dove è appostato Ferrara che anticipa tutti e deposita in rete. Al 18’ lo stesso Ferrara vuole restituire la cortesia a Malcore il cui tiro esce d’un soffio. L’Acerrana non ci sta e pian piano guadagna terreno riversandosi nella metà campo dei rossazzurri. Morale della favola, al 32’ previene al pareggio grazie ad un’azione personale di Laringe che salta Martinenko, s’accentra e tira siglando un gol molto applaudito di tifosi locali.

Nella ripresa il canovaccio non cambia. L’Acerrana cerca di sorprendere il Casarano con le ripartenze del velocissimo Ndiaye che cerca sempre la sponda con Samb, al centro dell’attacco. Eppure a mordersi le mani è il Casarano che al 9’ sciupa con Malcore una ghiottissima occasione dopo un velocissimo triangolo con Opoola e Loiodice. Lo stesso Malcore esalta le doti del portiere Rendina che si distende e con la punta delle dita toglie letteralmente via dalla linea di porta il velenoso diagonale dell’attaccante rossazzurro.

Domenica prossima, per il Casarano, ci sarà un’altra probante trasferta: quella del “Tursi” contro il Martina Franca.

IL TABELLINO

Acerra (NA), C.S. “Arcoleo”

domenica 15.09.2024, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 2

REAL ACERRANA-CASARANO 1-1

RETI: 12′ pt Ferrara (C), 32′ pt Laringe (RA)

REAL ACERRANA (4-3-3): Rendina; Pelliccia, Esposito F. (18′ st Thiaw), De Giorgi, Langella; Allegra, Mundula, De Simone (21′ st Cuomo); Laringe, Samb (29′ st Elefante), Ndiaye (34′ st Fontana). A disp. Moccia, Todisco, Caminiti, Damiano, Fabiano. All. Sannazzaro.

CASARANO (4-2-3-1): Alloj; Martinenko, Morales, Guastamacchia, Pinto; Logoluso, Cerutti; Opoola, Ferrara, Loiodice; Malcore. A disp. Gattuso, Rizzo, Milicevic, Versienti, Teijo, Biaggi. All. Laterza.

ARBITRO: Velocci sez. Frosinone.

NOTE: ammoniti De Giorgi, Samb, Esposito, Langella (A), Pinto, Guastamacchia; espulso Loiodice (C) al 45′ st.

