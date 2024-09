UGENTO – Un tempo a testa e un pari contro l’Angri, primo storico punto per i giallorossi

Ugento e Angri cancellano lo zero in classifica. Primo storico punto per i giallorossi in Serie D.

Lo 0-0 del “Bianco” di Gallipoli rispecchia l’equilibrio tra le squadre. Più pungente l’Angri nella prima frazione, più coraggioso l’Ugento nella seconda. Di occasioni da gol vere e proprie, però, se ne sono viste ben poche.

Oliva riconferma in blocco la squadra schierata a Nocera nella prima giornata con l’unica novità Linares al posto di Jimenez. Scorsini dispone i suoi secondo un 4-3-3 con diverse novità rispetto all’undici sconfitto dal Nardò sette giorni fa. La prima nota di cronaca è di marca ugentina: al 3’ Romero prova il tiro da fuori con palla che sfila larga di un paio di metri dal palo alla sinistra di Viscovo. L’Angri risponde al 7’: azione da corner, stacco di Ciriello e provvidenziale rinvio di Romano appostato sulla linea di porta. I grigiorossi sono più dinamici e applicano un efficace pressing sul portatore di palla avversario. I giallorossi, invece, si dimostrano un po’ imprecisi nell’ultimo passaggio. Azione ospite al 21’ con un tiro da fuori di Messina ben bloccato da Di Donato. Sulla sinistra Petricciuolo dà diversi grattacapi agli avversari: alla mezzora, il 77 dell’Angri va sul fondo, converge sul destro e mira l’incrocio opposto, mancandolo non di molto. Fase favorevole alla squadra di Scorsini che concede all’Ugento un solo tiro, ciabattato, di Ruiz da fuori. Al riposo, però, è ancora 0-0.

I tecnici lasciano passare una manciata di minuti nella ripresa prima di modificare le proprie formazioni con forze fresche dalla panchina. Al 13’ Angri insidioso con Tandara che si gira in area e scarica il sinistro, largo di un metro abbondante rispetto al palo opposto. L’Ugento prende coraggio e insidia la porta di Viscovo con un tiro in corsa di Jimenez da buona posizione che non inquadra lo specchio. Il tempo passa e le squadra mirano principalmente a non scoprirsi che a cercare di costruire qualche azione ficcante in area avversaria. C’è ben poco da segnalare sino al triplice fischio, se non un tiro da media distanza di Vogiatzis, corretto da una deviazione e dal vento, che desta qualche preoccupazione a Di Donato, comunque sulla traiettoria.

l triplice fischio del signor Collier di Gallarate, che ha ben diretto una gara sostanzialmente corretta, manda le squadre sotto la doccia e con un punto in più – il primo – in classifica. Domenica prossima, per l’Ugento, ancora una casalinga e probabilmente ancora al “Bianco”, ove si presenterà il Nardò di Fabio De Sanzo.

IL TABELLINO

Gallipoli, stadio “A. Bianco”

domenica 15.09.2024, ore 16

Serie D/H 2024/25, giornata 2



UGENTO-ANGRI 0-0

UGENTO (4-3-1-2): Di Donato; Simos, Martinez E., Iborra, Romano; Romero, Linares (6’ st Jimenez), Grisley; Ruiz; Baietti, Ancora (30’ st Sanchez). A disp. Massaro, Pastafiglia, Lezzi, Bedini, Scarlino, Mariano, Seclì. All. Oliva .

ANGRI (4-3-3): Viscovo; Severino, Ciriello, Puca, Kljajic; Sepe (28’ st Rosolino), Vogiatzis, Emmanouil (15’ st Selvaggio); Messina, Tandara (20’ st Gaeta), Petricciuolo (39’ st Rondinella). A disp. Borrelli, Casalongue, De Caro, Spunticcia, Gargiulo. All. Scorsini.

ARBITRO: Collier di Gallarate.

NOTE: ammoniti Grisley, Baietti, Ancora (U), Kljajic (A). Rec. 3’ pt, 4’ st.

RISULTATI E CLASSIFICA