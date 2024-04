SERIE D/H – Nardò a Matino a porte chiuse: il Giudice sportivo, gare del 21.04.2024

Le decisioni del Giudice sportivo in Serie D girone H dopo le partite giocate domenica 21 aprile 2024.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANGRI: Ammenda di 100 euro; Mouhames Bachir Mane (1)

BARLETTA: Ammenda di 1.800 euro

BITONTO: Vito Bitetto (all., 1); Michele Aprile (1); Murilo Gomes Ferreira (1); Tiziano Prinari (1)

CASARANO: Leandro Versienti (1)

CD GALLIPOLI: Daniele Fruci (1)

F. ANDRIA: Michele Ferrara (1)

FASANO:

GELBISON: Cristian Manco (dir., fino al 23/06/24); Dylan De Pasquale (1)

GRAVINA:

MANFREDONIA: Luigi Calemme (1)

MARTINA: Tommaso Bonanno (1)

MATERA:

NARDÒ:

PAGANESE: Giuseppe Faiello (1)

PALMESE:

ROTONDA: Anthony Barile (1)

S. MARIA CILENTO:

T. ALTAMURA: Ammenda di 300 euro

L’AC Nardò comunica che, in relazione alla squalifica per un turno del proprio campo prescritta dalla Disciplinare con il dispositivo 0151 (QUI), la gara di domenica prossima contro la Palmese, valida per la 33esima giornata del girone H di Serie D, si giocherà nell’impianto “Via del Mare” di Matino, a porte chiuse, dalle ore 15.