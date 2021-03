SERIE D/H – Tris Strambelli, il Molfetta strapazza il Portici. La nuova classifica e il calendario aggiornato dei recuperi

Con una splendida tripletta di Strambelli, realizzata nei primi 12 minuti del secondo tempo, il Molfetta strapazza il Portici nel recupero della sedicesima giornata di Serie D girone H giocato nel pomeriggio.

Tre punti che consentono alla compagine barese di salire a quota 30, scavalcando Altamura e Bitonto, in attesa che si completi la lista delle partite mancanti alle quali, domenica prossima, si aggiungerà Nardo-Real Aversa, rinviata a data da destinarsi per via della richiesta del club campano.

La nuova classifica: Taranto* 38 – Casarano** 36 – Lavello*, F. Andria e Nardò 34 – Az Picerno* 33 – Molfetta** 30 – Bitonto** 29 – T. Altamura****, Sorrento* 27 – A. Cerignola 25 – Real Aversa* 24 – Brindisi* 22 – Fasano 20 – Francavilla 19 – Gravina****, Portici* e Puteolana* 15.

NB: ogni * vale una gara da recuperare

Questo il quadro, aggiornato, con le gare da recuperare:

Da recuperare: gg 13 Taranto-Molfetta (24.03); gg 14 Bitonto-Casarano (24.03); gg 16 Sorrento-Gravina (24.03); gg 17 Portici-Brindisi (24.03), T. Altamura-Molfetta (?); gg 19 Puteolana-Gravina (?), Lavello-T. Altamura (24.03); gg 20 T. Altamura-Az Picerno (?), Gravina-Real Aversa (?); gg 21 Casarano-Gravina (?), Bitonto-T. Altamura (?); gg 22 Nardò-Real Aversa (?).

(foto: N. Strambelli, archivio ©Tmw)