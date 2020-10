SERIE D/H – Covid: tre gare rinviate, un paio in bilico: il punto della situazione sulla 5ª giornata

Prima rete in campionato per Coda e Dermaku, quarta in totale per il Lecce che, ieri sera, ha recuperato due gol di svantaggio e ha chiuso sul 2-2 in casa con la Cremonese, sfiorando la vittoria in pieno recupero. Al comando della classifica marcatori di Serie B, dopo la quarta giornata, c’è il terzetto composto…