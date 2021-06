SERIE D/H – I top e flop della 34ª e ultima giornata

Conclusasi la trentaquattresima ed ultima giornata del girone H di Serie D, stiliamo come di consueto la nostra classifica settimanale coi Top e Flop.

TOP

Taranto: I rossoblù tornano finalmente in Serie C dopo un campionato lungo ed estenuante, trionfando a Venosa, sul campo del Lavello, per 3-2, vincendo in rimonta grazie alle marcature di Corado, Gianmarco Rizzo e Santarpia. Sarebbe stata davvero una beffa essere superati all’ultima curva, ma gli uomini di Laterza, con sangue freddo, non sbagliano. VITTORIA MERITATA

Malcore (Cerignola): Chiude la stagione con un’altra rete. È arrivato a campionato in corso e ne ha segnati 21. Una punta vera, di altra categoria. Ora per lui si aprono le porte della Serie C. CAPOCANNONIERE

Lattanzio (Bitonto): Permette ai neroverdi, con la sua doppietta, di conquistare i playoff. Anche per lui vale lo stesso discorso di Malcore. Arrivato a campionato in corso, è stato l’arma in più del club barese. Chiude l’annata come vice capocannoniere. FATTORE AGGIUNTO

FLOP

Brindisi: Lo avevamo detto settimana scorsa. È stato fatto un autentico disastro. Ai biancoazzurri non basta la vittoria con il Portici. La retrocessione è il frutto di tanti fattori, tra cui un’organizzazione tecnica e societaria forse da rivedere. Una città come quella adriatica non merita questa fine. TUTTO DA RIFARE

Cacace (Sorrento): Chiude la stagione non proprio al meglio. Nei tre gol siglati dall’Aversa, lui non è esente da colpe. Sbaglia tanto sia in fase di impostazione che in fase di copertura. PESSIMA CHIUSURA D’ANNO

Suma (Fasano): Cinque palloni da prendere in fondo al sacco non sono mai pochi. A maggior ragione, se non si è del tutto incolpevoli. Ovviamente non tutte le reti sono state subite per colpa dell’estremo difensore. Rimane comunque una brutta giornata per il portiere biancoazzurro. BRUTTA GIORNATA