SERIE D/H – Taranto: se non è un match-point, poco ci manca: il programma dei recuperi di oggi

Se non è un match-point, poco ci manca. Il Taranto capolista è atteso dal Real Aversa con un solo obiettivo: mettere altri tre punti tra sé e le sue inseguitrici. Nel pomeriggio si giocano altri tre recuperi nel girone H di Serie D e la squadra di mister Giuseppe Laterza, reduce da cinque vittorie di fila e da una serie positiva lunga dieci giornate, ha un’occasione d’oro. Vincere ad Aversa significherebbe portarsi a 57 punti, ossia a +8 dal Picerno e a +9 dal Casarano, a sette giornate dalla fine.

Interessante anche lo scontro in zona playoff tra Bitonto e Team Altamura, divise da un solo punto in classifica. Al “Giovanni Paolo II”, infine, il Nardò, reduce dalla cinquina rifilata proprio all’Aversa, ospita il Fasano, reduce da due ko di fila. Per i granata c’è l’opportunità di ritornare nella griglia dei playoff e di allungare la super-serie di vittorie interne consecutive, che ora è a quota sei.

Il programma odierno (ore 15):

BITONTO-TEAM ALTAMURA (gg 21): Gianluca Renzi di Pesaro (Bartoluccio-Dervishi)

NARDÒ-FASANO (gg 24): Matteo Morì di La Spezia (Rignanese-Roselli)

REAL AVERSA-TARANTO (gg 25): Emanuele Ceriello di Chiari (Marconi-Pulcinelli)

—

CLASSIFICA: Taranto* 54 – Az Picerno 49 – Casarano 48 – F. Andria 46 – Lavello 45 – Bitonto* 41 – Team Altamura** e Nardò** 40 – Molfetta* 38 – A. Cerignola 37 – Sorrento 35 – Fasano* e Francavilla 27 – Aversa** e Brindisi 25 – Gravina* 23 – Puteolana* 20 – Portici 19.