TENNIS – Ct Lecce: ostacolo Taranto abbattuto, è semifinale playoff. Buone nuove per Agamennone e Pino

Il Circolo Tennis Lecce asfalta il Ct Taranto a domicilio e accede alle semifinali playoff regionali del campionato maschile di Serie C a squadre. Cinque a uno il punteggio a favore della rappresentativa leccese, grazie alle vittorie di Andrea Trono su Gabriele Palantone; di Gianmarco Micolani su Daniele Ceraudo; di Jacopo Denitto su Federico Martucci; di Trono–Micolani su Martucci–De MIchele e di De Nitto–Coccioli su Palantone–Ceraudo. L’unica sconfitta è arrivata nel match di Alessandro Coccioli contro Fabio De Michele.

Domenica 2 maggio, al “Mario Stasi” di Lecce, l’avversario per le semifinali sarà il San Severo.

Buone notizie, per il Ct Lecce, anche da Franco Agamennone, entrato tra i primi 500 nel raking Atp dopo le ottime prove delle ultime settimane. Il tennista italo-argentino tornerà in campo a maggio per la disputa di alcuni tornei da 25mila dollari che si svolgeranno in Repubblica Ceca.

Bene anche Andreina Pino, vittoriosa nel torneo open di Monopoli battendo, in finale, Camilla Mitolo in due set.

