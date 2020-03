SERIE D/H – Taranto, ammenda e a porte chiuse: le decisioni del Giudice sportivo dopo la 26ª giornata

Brutte notizie per il Taranto che, domenica prossima, contro il Gelbison, dovrà giocare a porte chiuse. C’è da dire, però, che a porte chiuse potrebbe giocarsi su tutti i campi di ogni ordine e grado, decisione che potrebbe essere adottata dal Governo e recepita dalle Federazioni sportive nelle prossime ore, per l’emergenza Coronavirus.

Queste, in dettaglio, le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare della 26esima giornata nel girone H di Serie D.

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Alessandro Capone (Brindisi), Gabriele Gibilterra (Foggia), Boubacarr Sambou, Loris Palazzo e Alessandro Petruccelli (F. Andria), Facundo Ganci (Fasano), Jeremias Flordelmundo (Francavilla), Giordano Pantano (Nardò), Roberto Masullo (Sorrento), Antonio Ferrara (Taranto).

ALLENATORI – Una giornata di squalifica per Vincenzo Maiuri (Sorrento).

AMMENDE – 2.000 euro di ammenda e una gara da giocare a porte chiuse per il Taranto (Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato ateriale pirotecnico, due bombe carta, che veniva lanciato su campo per destinazione esplodendo a circa due metri da un assistente arbitrale. Inoltre, i medesimi lanciavano alcune bottigliette, 5-6, piene d’acqua e confezioni di Caffè Borghetti, che cadevano sul campo per destinazione e sul terreno di gioco, rischiando di colpire un assistente arbitrale e alcuni calciatori. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui al C.U. 95).