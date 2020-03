ECCELLENZA – Coppa Italia Dilettanti: il Corato passa sul campo del Vultur, qualificazione più vicina

Il Corato vince a Rionero (PZ) e compie un passo in avanti verso la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia Dilettanti. I neroverdi si sono imposti per 3-1 sul campo del Vultur, dopo essere andati sotto per la sfortunata autorete di Vicedomini al 12′ della ripresa. Poi la squadra di Pizzulli ha tirato fuori gli artigli ed è andata a segno per tre volte, con Petitti al 15′, con Leonetti al 26′ e con Agodirin al 35′.

In virtù del risultato odierno, quindi, al Corato basta anche un pari nella decisiva sfida casalinga di mercoledì prossimo contro l’Afragolese, che ha tre punti come i baresi e uguale differenza reti (+2), ma con un gol segnato in meno. Ormai fuori dai giochi il Vultur.

Risultati: Afragolese-Vultur 2-0, Vultur-Corato 1-3;

Classifica: Corato 3 (3-1, d.r. +2), Afragolese 3 (2-0, d.r. +2), Vultur 0.

Prossimo turno (11/03): Corato-Afragolese.