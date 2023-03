SERIE D/H – Stangata sul Casarano: il Giudice sportivo, gare del 12.03.2023

Decisioni del Giudice sportivo dopo le gare della 27esima giornata in Serie D girone H, giocate domenica scorsa, 12 marzo 2023.

NB: Tra parentesi, il numero delle giornate di squalifica

AFRAGOLESE:

BARLETTA:

BITONTO: Ammenda di 400 euro; Vincenzo Papappicco (dir., fino al 04.04.23); Giovanni Riefolo (1)

BRINDISI: Marco Perrone (staff tecn., 3)

CASARANO: Ammenda di 3mila euro e due gare a porte chiuse*; Francesco Montervino (dir., fino al 11.04.23); Giovanni Natile (dir., fino al 21.03.23); Nicola Citro (2); Alessandro De Luca (1); Ciro Cipolletta (1)

CAVESE:

FASANO:

FRANCAVILLA:

GLADIATOR: Luigi Grimaldi (dir., fino al 21.03.23)

GRAVINA: Ivo Quaranta (1)

LAVELLO: Ammenda di 400 euro; Gennaro Acampora (1); Francesco Bruno (1)

MARTINA:

MATERA: Bruno Leonardo Vicente (1)

MOLFETTA:

NARDÒ:

NOCERINA:

PUTEOLANA: Salvatore D’Ancora (1)

T. ALTAMURA: Ammenda di 600 euro

*= Per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, protestato all’indirizzo della Terna Arbitrale rivolgendo espressioni gravemente offensive, nonché lanciato all’indirizzo di un A.A. alcuni sputi (10), monete (3) e un accendino che lo colpivano alla schiena. Al termine della gara, i medesimi sostenitori lanciavano nuovamente alcuni accendini e diverse monete all’indirizzo della Terna. Inoltre, all’interno dell’area degli spogliatoi erano presenti una quindicina di persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società le quali rivolgevano innumerevoli espressioni offensive e minacciose nei confronti degli Ufficiali di gara, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine al fine di consentire l’accesso agli spogliatoi. La condotta veniva lungamente reiterata anche durante la permanenza della Terna nello spogliatoio loro riservato la cui porta veniva colpita con 5/6 pugni di forte

intensità. All’uscita degli spogliatoi le Forze dell’Ordine constatavano che l’auto data in custodia dalla Terna Arbitrale alla società aveva uno pneumatico forato e pertanto si rendeva necessario l’intervento di un carroattrezzi, mentre persona non identificata rivolgeva frasi di scherno. Gli Ufficiali di gara potevano abbandonare il terreno di gioco solo accompagnati dalla sicurezza in aeroporto laddove le Forze dell’Ordine avevano già stabilito di scortare l’auto. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e

documentati. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica di cui al CU 72.