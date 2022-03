SERIE D/H – Sabato ricco di anticipi: in campo Virtus Matino, Nardò e Fasano. Programma e arbitri della 29ª

Sabato di campionato ricco di anticipi nel girone H. Si giocheranno, infatti, ben cinque partite delle nove previste dal programma (Rotonda-Team Altamura è stata rinviata a data da destinarsi per casi di Covid nella compagine lucana).

Scenderanno in campo, tra le altre, anche Matino, Nardò e Fasano I biancazzurri di Branà ospitano la Casertana di Vincenzo Feola e dell’ex capitano, Damian Salto, Si gioca a Ugento e, per il Matino, non c’è altro obiettivo se non la vittoria per continuare la rincorsa ai playout. Scontro diretto in zona rossa per i granata di De Candia che vanno a sfidare una Mariglianese reduce da tre ko di fila e con tre punti in più in classifica (ma il Toro deve recuperare due partite). Anticipa anche il Fasano di Ciro Danucci, impegnato a difendere la sua posizione playoff dagli assalti delle avversarie. Per Corvino e compagni ci sarà da affrontare il San Giorgio in terra napoletana.

Domani si completa il programma col derby tra Brindisi e Casarano. Il campionato, poi, tornerà già da mercoledì 30 col turno infrasettimanale.

Programma e arbitri della 29esima giornata

Bitonto-Gravina: Giuseppe Vingo di Pisa (Tagliafero-Aletta) – dom. h 15

Brindisi-Casarano: Julio Milan Silvera di Valdarno (Signorelli-Caldarola) – dom. h 15

San Giorgio-Fasano: Marco Di Loreto di Terni (D’Alessandris-Fabrizi) – sab. h 14.30

Francavilla-Bisceglie: Costantino Cardella di Torre del Greco (Conte-Vitale) – dom. h 15

Lavello-A. Cerignola: Matteo Frosi di Treviglio (Marchese-Russo) – sab. h 15

Nocerina-Molfetta: Fabrizio Carsenzuola di Legnano (Roperto-Cozza) – dom. h 15.30

Sorrento-Nola: Andrea Rizzello di Casarano (Bartoluccio-Schirinzi) – sab. h 15

Mariglianese-Nardò: Fabrio Franzò di Siracusa (Leonardi-Granata) – sab. h 14.30

V. Matino-Casertana: Fabrizio Arcidiacono di Acireale (Testai-Caltanissetta) – sab. h 14.30 a Ugento

Rotonda-Team Altamura: rinviata per Covid

—

CLASSIFICA: A. Cerignola 60; Bitonto e Francavilla 54; Fasano 48; Nocerina e Gravina 45; Casertana e Sorrento 40; Molfetta 39; Casarano* 35; Lavello* e Nola 34; Altamura 31; Brindisi, San Giorgio e Mariglianese 30; Rotonda 29; Bisceglie* 28; Nardò** 27; V. Matino* 19.

* = Gare in meno