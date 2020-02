SERIE D/H – Rodriguez si prende il secondo posto in solitaria, Liurni sale sul podio: la classifica marcatori dopo la 25ª

Fuga Racale annullata. La capolista cade a Veglie contro il Brilla Campi e il Matino ne approfitta per riportarsi a sole tre lunghezze (con una gara in meno) dalla vetta. Tanti gol nella sfida playoff Manduria-Ostuni, chiusosi senza né vinti, né vincitori. Il Sava ne approfitta per occupare il terzo posto appaiando l’Ostuni, passando sul…