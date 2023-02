SERIE D/H – Regolamento e calendario playoff e playout 2022/23

Ufficializzati i calendari di playoff e playout di Serie D 2022/23.

PLAYOFF SERIE D – Si svolgeranno in due turni. Alla prima fase (semifinali di girone) parteciperanno le classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ogni girone. In caso di parità in classifica, si terrà conto degli scontri diretti; della differenza reti negli scontri diretti; della differenza reti totale; del maggior numero di reti segnate in totale; della posizione in Coppa Disciplina; del sorteggio. Nella prima fase le squadre si affronteranno secondo lo schema seconda-quinta, terza-quarta in gara unica. In caso di parità si giocheranno i supplementari; in caso di ulteriore parità passerà il turno la miglior classificata durante la regular season. Stesso criterio per la seconda fase (finale di girone), nella quale si sfideranno le due vincenti del primo round in gara unica e sul campo della miglior classificata, con lo stesso regolamento delle semifinali di girone. Tutte e nove le squadre vincitrici dei playoff, poi, saranno inserite in una graduatoria speciale, che terrà conto di: quoziente punti al termine del campionato; miglior posizione in regular season; miglior posizione in Coppa Disciplina.

Calendario: 14 maggio, semifinali di girone; 21 maggio, finali di girone; eventuale spareggio: 14 maggio con semifinali il 21 maggio e finali il 28 maggio.

PLAYOUT SERIE D – Premesso che le ultime due squadre (17esima e 18esima) del girone H retrocederanno direttamente in Eccellenza, nel caso in cui due o più squadre occupassero la penultima posizione a pari punti, si giocherà uno spareggio in campo neutro tra le due miglior squadre emerse dall’eventuale classifica avulsa. Idem se due o più squadre si trovassero a pari punti in 13esima posizione. La classifica avulsa si calcola con gli stessi criteri usati per i playoff. Nei playout si affronteranno tredicesima contro sedicesima e quattordicesima contro quindicesima in gara unica. In caso di parità, supplementari; in caso di ulteriore parità, retrocederà la peggior classificata in regular season. Qualora il distacco tra sedicesima e tredicesima sia di almeno otto punti, la sedicesima retrocederebbe direttamente senza la disputa dei playout; stesso discorso tra quindicesima e quattordicesima.

Calendario: 14 maggio gara unica; eventuale spareggio il 14 maggio con slittamento al 21 delle partite di playout.