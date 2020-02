SERIE D/H – Le prime della classe rallentano, il Cerignola ci crede ancora. Sempre più bagarre nei piani bassi: il punto dopo la 25ª

Corsa a due per la vittoria finale? Non ditelo all’Audace Cerignola, che dopo aver espugnato Bitonto, spazza via anche il Sorrento con un perentorio 4-2, accorciando ancora sui neroverdi, alimentando ancor di più le speranze di un aggancio al primo posto. I gialloblù guidata da mister Feola, centrano il terzo successo consecutivo, affermandosi ora come il miglior attacco a pari merito proprio con il Bitonto capolista; gli uomini di Roberto Taurino, dopo la sconfitta interna, rimediano un pareggio nella trasferta di Taranto, confermandosi però come la difesa meno battuta (nove gol subiti) e allungando anche se di un solo punto sul Foggia, che sul campo del Casarano incassa la quarta sconfitta stagionale, confermando ancora le difficoltà sul piano realizzativo.

Le Serpi, invece, dopo il pesante tonfo di Sorrento, rialzano la testa, agguantando un pesantissimo successo interno, il terzo consecutivo, che a conti fatti vale il sorpasso in classifica sul Taranto ed il conseguente aggancio alla zona playoff. Nona gara senza successo per il Brindisi, che nel derby interno contro il Nardò, non va oltre uno scialbo 0-0, restando a sole tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Quinto pareggio nelle ultime sei gare per gli uomini di mister Foglia Manzillo, che non riescono quindi ad uscire dalla zona rossa di classifica, con il successo che manca dal lontano 12 gennaio, quando i granata riuscirono ad espugnare il Vito Curlo di Fasano.

Non conosce ancora il sapore dei tre punti il 2020 del Fasano, che manca l’appuntamento con il bottino pieno da ben nove giornate, con la gara interna contro il Gladiator che porta in dote solo un pari. Ottavo punto negli ultimi quattro match invece per la formazione campana, che ora si trova a ben cinque lunghezze di vantaggio dalla tredicesima posizione. Tredicesima posizione occupata dal Grumentum, che s’impone con un netto 3-1 sulla Fidelis Andria, condannata alla sconfitta dopo tre risultati utili consecutivi. Importanti successi in chiave salvezza per Gravina, Nocerina e Francavilla, che battono rispettivamente Gelbison, Altamura e Agropoli.

Domenica Bitonto e Foggia saranno impegnate contro Brindisi e Nardò, mentre il Cerignola renderà visita alla Gelbison. Molto interessante anche la sfida tra Team Altamura e Casarano.