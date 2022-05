SERIE D/H – Playoff, la finale sarà Francavilla in Sinni-Bitonto

Sarà Francavilla in Sinni-Bitonto la finale playoff del girone H di Serie D. Nel pomeriggio si sono disputate le due semifinali, chiusesi col medesimo punteggio a favore della squadra di casa. Il Bitonto, con le reti di Santoro e di Lattanzio (su rigore), piega il Fasano nel derby pugliese. Per gli ospiti, gol della bandiera, in pieno recupero, di Camara.

La Nocerina passa avanti a Francavilla in Sinni con un gol di Esposito, contestato dai locali per presunto fuorigioco. I molossi giocano meglio e controllano la gara, sino al 16′, quando, un errore del portiere Venditti, riapre i giochi. La Nocerina crolla psicologicamente e, dopo soli quattro minuti, subisce il gol di Croce per il definitivo 2-1. Volano i cartellini rossi, tra calciatori e panchine.

Domenica 29, la finale di girone Francavilla-Bitonto. Sempre domenica, in programma anche i playout: Nardò-San Giorgio e Lavello-Rotonda.

—

BITONTO-FASANO 2-1

35′ pt Santoro (B), 43′ pt Lattanzio rig. (B), 49′ st Camara (F)

FRANCAVILLA IN S.-NOCERINA 2-1

RETI: 39′ pt Esposito (N), 16′ st aut. Venditti (F), 20′ st Croce (F)