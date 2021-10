SERIE D/H – Mercoledì di campionato con tanti scontri interessanti: programma e arbitri della 7ª

Mercoledì di campionato anche in Serie D con la settima giornata del girone H che si giocherà, in contemporanea, alle ore 15. Il Casarano, dopo la vittoria nel derby col Matino, sarà di scena sul campo dell’ostico Lavello, reduce da tre vittorie di fila. Il Nardò, che stamani ha esonerato mister Ciullo, sarà di scena sul campo della Nocerina. Non esordirà in panchina, ma sarà in tribuna al “Fanuzzi”, mister Nello Di Costanzo, neo tecnico del Brindisi, che se la dovrà vedere col San Giorgio. Si preannuncia un bel derby tra la capolista Bitonto, ancora imbattuta, e il Fasano, in serie positiva dalla seconda giornata. Punti salvezza pesanti in palio a Parabita tra la Virtus Matino e la Team Altamura.

Il programma e le designazioni arbitrali:

mer. ore 15

A. Cerignola-Bisceglie (Zippilli di Mantova)

Bitonto-Fasano (Di Nosse di Nocera Inferiore)

Brindisi-San Giorgio (Zambetti di Lovere)

Casertana-Gravina (Arnaut di Padova)

Francavilla-Molfetta (Marra di Mantova)

Lavello-Casarano (Di Mario di Ciampino)

Nocerina-Nardò (Silvestri di Roma 1)

Rotonda-Sorrento (Grieco di Ascoli Piceno)

Mariglianese-Nola (Verrocchi di Sulmona)

Virtus Matino-Team Altamura (Recchia di Brindisi) – a Parabita porte chiuse

—

CLASSIFICA: Bitonto 14 – Lavello 13 – Francavilla, Casertana e Casarano 12 – Nocerina e Fasano 11 – A. Cerignola 10 – Gravina 9 – Sorrento 8 – Molfetta 7 – V. Matino, Bisceglie, Mariglianese e Nola 6 – T. Altamura 5 – Nardò 4 – San Giorgio 3 – Rotonda (-8) e Brindisi 0.