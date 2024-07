SERIE D/H – Mercato: tutte le ufficialità di Casarano, Nardò, Francavilla, Ugento, Martina, Fasano e Brindisi

(aggiornato al 12.07.2024)

CASARANO

Allenatore: Giuseppe Laterza (ric.)

Ufficialità: Giovanni Pinto (D, 1991, Brindisi), Francesco Magnati (A, 2006, s.g. Virtus Francavilla), Leandro Versienti (C, 1996, ric.), Antonio D’Alena (C, 1998, ric.)

—

NARDÒ

Allenatore: ?

Ufficialità: –

—

UGENTO

Allenatore: Mimmo Oliva (ric.)

Ufficialità: David Ruiz (C, 1997, ric.)

—

MARTINA

Allenatore: Massimo Pizzulli (ric.)

Ufficialità: Claudio Maffei (A, 1999, ric.), Antonio Figliola (P, 1999, ric.), Savio Piarulli (C, 2001, ric.), Michele Silvestro (A, 1999, Palmese), Agustin Llanos (D, 1999, Ossese), Francesco Tuccitto (D, 2004, ric.)

—

VIRTUS FRANCAVILLA

Allenatore: Ciro Ginestra (nuovo)

Ufficialità: Giacinto Allegrini (D, 1989, Cerignola), Leonardo Taurino (A, 1995, Casertana), Nicola Pinto (A, 2000, Martina), Eneo Gjonaj (A, 1995, Casarano), Ivan De Nova (D, 1996, Matera), Mauro Marconato (C, 1996, Casarano), Mattia Latagliata (C, 2005, ric.), Simone Serio (C, 2005, ric.), Alessandro De Luca (C, 2001, Casarano), Nikita Bikovskis (C, 2006, s.g. Varesina), Malick Mbaye (C, 1995, Khaitan SC)

—

FASANO

Allenatore: Gaetano Iannini (nuovo)

Ufficialità: Alessio Murgia (C, 1997, Licata)

—

BRINDISI

Allenatore: Alessandro Monticciolo (nuovo)

Ufficialità: –