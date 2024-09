SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 08.09.2024

Le decisioni del Giudice sportivo in Serie D girone H dopo le partite giocate domenica 8 settembre 2024.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANGRI: Giampaolo Marianella (all., 1); Valerio Tito (all., 1)

BRINDISI:

CASARANO:

COSTA D’AMALFI:

F. ANDRIA: Ammenda di 600 euro (fumogeni; lancio di bicchieri di plastica in campo da parte di propri tifosi)

FASANO: Ammenda di 1.300 euro (fumogeni; sputi alla panchina avversaria da parte di propri tifosi)

FRANCAVILLA IN S.:

GRAVINA: Peschiero Tiozzo (all., 1)

ISCHIA:

MANFREDONIA: Vincenzo Marruocco (dir., fino al 10-11-24)

MARTINA:

MATERA:

NARDÒ:

NOCERINA:

PALMESE: Luigi Manzo (2)

REAL ACERRANA:

UGENTO:

VIRTUS FRANCAVILLA: