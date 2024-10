SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 06.10.2024

Le decisioni del Giudice sportivo in Serie D girone H dopo le partite giocate domenica 6 ottobre 2024.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANGRI:

BRINDISI:

CASARANO: Fulvio Navone (dir., fino al 08-12-24); Giuseppe Laterza (all., 4, per essere uscito dalla propria area tecnica avvicinandosi con atteggiamento minaccioso ad un assistente arbitrale rivolgendogli espressioni irriguardose)

COSTA D’AMALFI:

F. ANDRIA: Mattia Carriola (1)

FASANO:

FRANCAVILLA IN S.: Angelo Raffaele Nole (all., 4)

GRAVINA:

ISCHIA:

MANFREDONIA: Francesco Cinque (dir., fino al 08-12-24); Michele Scaringella (8, per aver lanciato una bottiglietta d’acqua piena all’indirizzo di un assistente arbitrale)

MARTINA:

MATERA:

NARDÒ:

NOCERINA: Ammenda di 1.000 euro

PALMESE: Giulio Fusco (3)

REAL ACERRANA:

UGENTO:

VIRTUS FRANCAVILLA: