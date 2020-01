SERIE D/H – Il Fasano inaugura la 21ª giornata. Al “Capozza” arriva la Fidelis Andria, il Nardò visita la Nocerina: programma e designazioni

Si apre oggi alle 15 la ventunesima giornata nel girone H di Serie D con l’anticipo del “Vito Curlo” tra Fasano e Sorrento. Tutte le altre gare si giocheranno domani al solito orario delle 14.30 ad eccezione del match tra l’Audace Cerignola e il Brindisi di Totò Ciullo, posticipato di mezzora. Per il Casarano c’è un ospite in piena crisi di gioco e di risultati come la Fidelis Andria. Sfida più che delicata in zona salvezza per il Nardò sul campo della Nocerina. Il Taranto ospita il Grumentum. Testa-coda Agropoli-Bitonto.

Il programma e le designazioni arbitrali:

sab. h 15

Fasano-Sorrento: Claudio Campobasso di Formia (Tricarico-Dellasanta)

dom. h 14.30

Agropoli-Bitonto: Adolfo Baratta di Rossano (Perali-Miccoli)

Casarano-F. Andria: Aleksandar Djurdjevic di Trieste (Linari-Bianchi)

Francavilla-T. Altamura: Alessio Angiolari di Ostia Lido (De Capua-Gambino)

Gladiator-Gelbison: Lucio Felice Angelillo di ola (Chichi-Russo)

Gravina-Foggia: Andrea Ancora di Roma 1 (Maiorino-Renzullo)

Nocerina-Nardò: Mattia Nigro di Prato (Marucci-Varano)

Taranto-Grumentum: Gabriele Restaldo di Ivrea (Arena-Lisi)

dom. h 15

A. Cerignola-Brindisi: Francesco Lipizer di Verona (Cioffredi-Torraca)

–

CLASSIFICA: Bitonto 44 – Foggia 42 – Sorrento 40 – A. Cerignola 37 – Taranto 32 – Casarano e Fasano 31 – Brindisi 27 – T. Altamura 25 – Gravina e Gladiator 24 – Nardò 23 – Grumentum 22 – Gelbison e Nocerina 21 – F. Andria 19 – Francavilla 17 – Agropoli 13.